Okan Buruk’tan Şampiyonluk açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de oynanan maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün rakiplerinin ne oynayacağını bildiklerini belirterek, "Genelde kendi sahasında savunup geçiş kollayacağını biliyorduk. Maçın bütün bölümü de zaten bu oldu. Çok büyük fırsatlar vermedik ama gelen fırsatları da iyi bir şekilde kalemizin içine attılar. Top bizdeydi, oyun hızını, pas hızını daha yükseltebilirdik. İlk yarı başlangıcımız iyiydi ama devamında gol yedik. İkinci yarı başlangıcımız çok iyiydi ama devamında biz oynarken, pozisyona girerken kaptırdığımız topla gol yedik. Bunların devamlarında da maçın sonunda daha iyi bir reaksiyon verebilirdik. Oyuncu değişiklikleri yaptık, hücumda daha fazla çoğaldık üretemedik. 2 tane penaltı pozisyonu var, değerlendirilecektir. Ancak günün sonunda kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Hatayspor'u tebrik ediyoruz, mücadele ettiler. İstedikleri oyun ortaya çıktı. İlk mağlubiyetimiz. Daha iyisini yapabilir miyiz, yaparız. Yoğun bir tempodan geçiyoruz. Tabii ki yorgunluklar belli noktada ortaya çıktı" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Şampiyonlar Ligi maçının daha ağır ve yorucu olduğunu kaydeden Buruk, "Maç 3 gün sonraya konuldu. Belki pazar günü de bu maçı oynayabilirdik. Genel olarak Avrupa'da oynayan takımların bazıları 3 gün, bazıları 4 gün dinleniyor. Biz hep genelde 3 gün dinlenerek maçlara çıkıyoruz. Onun yanında bu periyot içerisinde hedefimiz tabii lider olmak, şampiyon olmak. Şampiyonluk yolunda hep kazanmak istiyoruz, 10 maçtır kazanıyorduk. Bu maçı da kazanıp araya girmek istiyorduk ama maalesef bu olmadı. Oyun bizim elimizdeyken yaptığımız hatalar rakibe yaradı. Rakibimiz maçın sonuna doğru kale önüne kadar çekildiler. Biz burada daha üretken olabilirdik. Burada kendimizi de üretme anlamında sonlandırma anlamında tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİRDİ"

Mağlubiyette öncelikle kendilerinin sorumlu olduğunu dile getiren Buruk, "Yani maçı hiçbir şekilde hakem penaltıları vermedi, onun yüzünden kaybettik diyemeyiz. Genel olarak baktığımızda hakem oyunun yavaşlamasına izin verdi. Yani bu mağlubiyet hakem hatalarından dolayı oldu demek istemiyorum. Biz daha iyi olmamız gerekirdi, daha iyi oynamamız gerekirdi. Önce kendimi sorgulayacağım ama sonra hakem hatalarına bakacağız. Belki o penaltı pozisyonları verilse maçı çevirebilirdik ama verilmedi" şeklinde konuştu.

"BU TÜR SONUÇLAR OLACAKTIR"

Ligde şu anda lider olduklarının hatırlatan Buruk, "Bu puanla buraya girmek önemli. O yüzden istediğimiz yerdeyiz aslında. Bu maçı da kazanarak araya girmek istiyorduk. Puan farkını açma şansımız vardı ama bunu başaramadık. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 puanla son 2 maça girdik. Burada da kazanıp, gruptan çıkma şansımız devam ediyor. 2 kulvarda da emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki bu tür kazalar olacak. Çünkü çok yoğun maç temposundan geçiyoruz. Oyuncularımızın yorgunlukları, sakatlıkları oluyor. Burada da bu tür sonuçlar olacaktır. Önemli olan buradan tekrar bizim kazanarak geri dönmemiz. Takımıma bu anlamda güveniyorum. Milli Takım arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı