Volkan Demirel: "Bu maç bizim için dönüm maçıydı"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Volkan Demirel, kendileri adına güzel bir akşam olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesini yenmek hem de planladığımız her şeyi saha içerisinde oyuncularımın göstermiş olması beni çok mutlu etti. Çünkü bu oyunun ana faktörleri oyuncular. Siz bir şey planlıyorsunuz, bir şey gösteriyorsunuz ama bunu uygulayanlar oyuncular. Bu anlamda bugün her dediğimizi yaptılar ve maçın süresini uzattıkça pozisyonlara girerek, golleri bularak maçı bitirebileceğimizi biliyorduk. Galibiyet için takımımız tebrik ediyorum. Bundan önceki 2-3 hafta istediklerimizi sahaya yansıtamadık. 8 haftalık bir yükselişten sonra bir düşüş olacaktı. Bu maç bizim için dönüm maçıydı. Oyunlarımda çıktı elinden gelen mücadeleyi verdiler. Hatay için güzel bir akşam oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı