Çöşnük Fayı kırıldı mı? o bilim insanı son noktayı koydu

Malatyalı Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki Çöşnük Fayı kırıldı mı? İşte yanıtı…

Asrın felaketinin üzerinden tam 9 ay geçti. Deprem bölgesinde bir yandan ağır hasarlı binalar yıkılıyor bir yandan da enkazlar temizleniyor. Malatyalı Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, sosyal medya hesabı üzerinden Çöşnük Fayı kırıldı mı kırılmadı mı? tartışmalarına son noktayı koydu.

Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2023 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra, artçı deprem verilerine göre, Çöşnük Fayının Doğanşehir'den Malatya merkezine kadar kırıldığı artık kesindir.” dedi.

“ÇÖŞNÜK FAYININ KIRILDIĞINI DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİM. ANCAK İNANMAYANLAR VARDI”

Önal Çöşnük Fayının kırıldığını belirterek, “ABD, Rusya ve Türkiye'deki yayınlarımda Çöşnük fayından bahsetmiştim. Çanakkale deprem çalıştayındaki sunumumuzda

''Doğu Anadolu Fay Hattında (DAF) büyük bir deprem olursa Çöşnük Fayını da tetikler, çok sayıda binaların altından geçen bu fay büyük zararlara yol açabilir'' demiştik. Çöşnük Fayının kırıldığını daha önce söylemiştim. Ancak inanmayanlar vardı. Bir daha hatırlattım.”

ifadelerine yer verdi.

DEPREM BÖLGELERİNDE 7 KATIN ÜZERİNDEKİ BİNALARDA GÜÇLENDİRMEYE İZİN VERİLMESİN

“Deprem bölgelerinde 7 katın üzerindeki binalarda güçlendirmeye izin verilmesin.” diyen Önal,

“Deprem bölgelerinde 7 katın üzerindeki binalarda güçlendirmeye izin verilmesin. Özellikle Malatya'da zemini kötü olan bölgelerde kötü sonuçları olabilir. Lütfen biz bilim insanlarına inanın.”

sözlerine yer verdi.

(SİNEM HATUN DAVUT-BUSABAH GAZETESİ)