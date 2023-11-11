Korkunç kaza can aldı! 5 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu ulaşıma kapatarak tedbir alırken, yapılan kontrollerde anneanne Fadime A. (52), torunu Fadime A. (7) ile Emine A. (32), Elif A. (14) ve Sultan A.’nın (33) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralanan C.Ö. (6), H.A. (11), A.C.A. (8), F.A. ve 25-30 yaşlarında bir kadın, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı