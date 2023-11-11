2 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 6 Kasım günü Ayaş ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.A. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda S.A.’nın aracında yapılan arama sonucunda piyasa değeri 2 milyon Türk Lirası olan, 52 adet Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş sikke, 23 adet süs objesi, 26 adet metal obje olmak üzere toplam 101 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere ve malzemelere el konulurken yakalana Y.B., S.A. ve Z.P. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.