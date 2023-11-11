Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Adana'ya geldi. Fenerbahçe taraftarları Adana Havalimanı'na gelerek kulübün Adana'ya gelişi karşıladı. Sarı-lacivertli kafile sevgi gösterileri arasında dinlenmek üzere otele doğru yola çıktı.

Öte yandan Ali Budak isimli taraftar 3 aylık bebeği İsa ile birlikte takımı karşılamaya geldi. Minik İsa ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı