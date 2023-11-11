- Spor

Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Adana'ya geldi. Fenerbahçe taraftarları Adana Havalimanı'na gelerek kulübün Adana'ya gelişi karşıladı. Sarı-lacivertli kafile sevgi gösterileri arasında dinlenmek üzere otele doğru yola çıktı.

Öte yandan Ali Budak isimli taraftar 3 aylık bebeği İsa ile birlikte takımı karşılamaya geldi. Minik İsa ilgi odağı oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig

- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL