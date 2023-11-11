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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı mask
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Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı izledi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Başakşehir, Trendyol Süper Lig, beşiktaş

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