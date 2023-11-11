Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı