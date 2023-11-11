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O takım Süper Lig’de 4. mağlubiyetini aldı

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Fatih Karagümrük maçıyla Trendyol Süper Lig’de 12. karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.
O takım Süper Lig’de 4. mağlubiyetini aldı mask
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Sivasspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 12. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş’a 2-0, 5. haftada MKE Ankaragücü’ne 3-1, 9. haftada ise Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile 2 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 12 mücadelede 13 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fatih karagümrük, sivasspor, Trendyol Süper Lig

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