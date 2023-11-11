Orta hasarlı bina sakinlerinden eylem

6 Şubat tarihli depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş´ta orta hasarlı bina sahipleri, 'Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu' adı atında toplandı. Milli İrade Meydanı'nda buluşan yaklaşık 500 vatandaş düdüklü eylem yaptı. Çeşitli pankart ve dövizlerle mağduriyetlerinin görülmesini isteyen vatandaşlar çözüm istedi.

Platformun kurucusu Mehmet Yastı, “Orta hasarlı binaların bilimden uzak bir şekilde denetlenerek çekiçlerle raporların verildiğini söylüyoruz. Bizler istiyoruz ki gelinsin bilimsel bir şekilde inceleme yapılsın. Zaten bina sağlam değilse herkes yıkılmasını ister ve biz de canımızı sokakta bulmadık. Ancak biz özel olarak mimarlık ve mühendislik odalarına yaptırdığımız performans analizlerinde binaların güçlendirilmeye dahi ihtiyacının olmadığını gördük. Bizim beklentimiz bir an önce sakin kafayla gelip bu binaların bilimsel bir şekilde denetlenmesini istiyoruz” dedi.

Şükran Aytan adlı vatandaş, “Uygun olmayan alan ismiyle bir konu var ve bunu kaldırsınlar bizler mağduruz ve 9 aydır evimize giremiyoruz” ifadesini kullanırken Gülcan Alıcı ise, “Evimizde doğalgaz, su ve elektrik yok evimizde oturamıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı