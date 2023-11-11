Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray karşılaşmada TFF VAR merkezinde hakem Emre Malok görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray bugün saat 19.00’da Mersin Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Mert Güzenge olacak. Maçta VAR'da Emre Malok, AVAR'da da Hüseyin Göçek ile Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı