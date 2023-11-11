A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi İzlanda

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın TSİ 21.30’da Hafnarfjordur Arena’da İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grubundaki ilk maçında İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda mücadele ettiği Slovakya’yı 75-40'lık skorla mağlup ederek, iyi başlangıç yaptı.

Milliler, İzlanda ile bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. İki ülke 11 Aralık 1991 tarihinde Cebelitarık’taki hazırlık turnuvasında rakip olurken, ay-yıldızlılar parkeden 96-51’lik skorla galip ayrılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı