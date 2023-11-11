A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi İzlanda

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın TSİ 21.30’da Hafnarfjordur Arena’da İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grubundaki ilk maçında İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda mücadele ettiği Slovakya’yı 75-40'lık skorla mağlup ederek, iyi başlangıç yaptı.
Milliler, İzlanda ile bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. İki ülke 11 Aralık 1991 tarihinde Cebelitarık’taki hazırlık turnuvasında rakip olurken, ay-yıldızlılar parkeden 96-51’lik skorla galip ayrılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.