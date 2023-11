Rıza Çalımbay: "Beşiktaş benim yuvam"

Beşiktaş'ın geçtiğimiz gün anlaşmaya vardığı ve kulüpte ikinci teknik direktörlük dönemini yaşayacak olan Rıza Çalımbay, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Yuvamda olmaktan mutluyum" diyen tecrübeli teknik adam, "Benim açımdan tekrar buraya gelmek büyük mutluluk. Ben her zaman söylediğim gibi Beşiktaşlıyım. Benim hayatımda ki yeri her zaman ayrıdır. Ben ilk kez bu göreve geldiğimde Demirören zamanında yine böyle bir ortamda Beşiktaş’ta görev almaya başladım. O zaman da yine kaosun olduğu bir ortamdı. Çağırıldım ve geldim. 'Yapabilir miyiz hocam?' dediler. 'Yaparız' dedim ve geldim. Beşiktaş benim yuvam. Burada olmaktan mutluyum. Takımın şuan ki durumu çok iç açıcı değil. Takımı hızlı bir şekilde analiz edeceğiz. Bugün ilk antrenmanımıza çıkacağız ve sonrasında yarın maçımız var. Arkadaşlarla da konuştum. Sahaya ona göre çıkacaklar. Ve toparlanma sürecine gireceğiz" diye konuştu.

"KEŞKE DAHA ÖNCEDEN GELEBİLSEYDİM"

Sezon başında takımın başında olmayı tercih ettiğini sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, "Nereye kadar giderse o kadar takımın başında olacağım. Sıkıntılı bir durum söz konusu. Ama biz taşın altına elimizi koyacağız. Bana Beşiktaş’tan teklif geldi, ben de düşünmeden geldim. Çağrıldım ve koşa koşa geldim. İşimizin kolay olmayacağını biliyorum. Keşke daha önceden gelebilseydim. Ama umutluyum. İyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Beşiktaş’ın en büyük itici gücünün taraftarı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Taraftarımız kırgın ve sinirli. Çünkü istedikleri futbolu sahada izleyemiyorlar. Önceliğimiz Beşiktaş taraftarını geri kazanmak. Taraftarın 12. adam olduğunu söylüyorlar. Bence Beşiktaş taraftarı 1. adamdır. Ben taraftarlarımıza inanıyorum. Futbolculuk hayatımdan da biliyorum ve tanıyorum. Bize destek vereceklerinden şüphemiz yok. Bende çok isterdim Beşiktaş ile sezona başlamak ve istediğim şekilde kadroyu kurmak. Ama netice olarak şimdi görev almak nasip oldu. İhtiyaç olduğunu söylediler, geldik. Ben Beşiktaş Kulübü’ne minnet borçluyum. Yaşadığımı başarıları bu kulüpte elde ettim. Taraftarımız ile yeniden hep birlikte başarılar elde etmek için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ’IN OYUN ANLAYIŞI DA BU DEĞİL"

Zamanla tüm oyuncuların hazır duruma geleceğini söyleyen siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü, "Bu oyuncuların kapasitesi bu değil. Beşiktaş takımının oyun anlayışı da bu değil. Bir takım sıkıntılar var demek ki. Biz bunları çözeceğiz. Takımlar kendinden seviye olarak daha düşük takımlara puan kaybı yaşadığında mental olarak daha kötü bir duruma gelebiliyor. Oyuncuların dışardan bakıldığında hepsinde mental bir yorgunluk olduğunu görüyorum. Birçoğunda kırgınlık var. Bunların geçmesi ve durumun düzeltilmesi için gereken şeyleri kısa süre içerisinde yapacağız. Ben bu oyuncuların çok güzel işler yapacağından eminim. Öncelikle Başakşehir maçımız var. Sonrasında milli arada kampa gideceğiz ve arkadaşlarımızın ne sıkıntısı var ise onları çözeceğiz ve toparlanmış olarak döneceğiz. Lige kaldığımız yerden daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Ben birçok kulüpte görev aldım. Çok daha kötü zamanlar yaşadım. Geldiğimden itibaren yazıyor, çiziyorum. Kadroda sorunlarımız var. Sakat oyuncularımız var. Oynamaya hazır olan arkadaşlarımız ile Başakşehir maçına çıkacağız ve sonrasında yavaş yavaş tüm oyuncularımızı hazır hale getireceğiz. Takıma en gerekli olan şey seri yakalamak. Ekibime ve oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Biz kulüp olarak bu seriyi yakalayıp mental olarak ayağa kalkacağız" açıklamalarında bulundu.

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN BAŞARI İÇİN ÇABALAR"

Camianın durumu ne olursa olsun başarı elde etmek için sahaya çıkacağını söyleyen Rıza Çalımbay, "Biliyorsunuz kongre var. Bazı şeyler değişecektir. Ama sonrasında sonuç ne olursa olsun Beşiktaş her zaman iyi oynayıp başarılar elde etmeye çalışması gereken bir takım. Adaylar ve mevcut yöneticiler hepsi de tebrik ettiler. Göreve ilk geldiğimizde de Beşiktaş kupadan elenmiş lige büyük ölçüde havlu atmıştı. Geldiğimizde tek mağlubiyetini Galatasaray’dan almış bir Rıza Çalımbay vardı. Şu anda aradan geçen bir süreç var, artık daha tecrübeli bir Rıza Çalımbay var. Ben övünerek söylüyorum. Beşiktaşlıyım. Bu süreçte de ilk maçımızda tamamen taraftarımız için sahaya çıkmamız gerekiyor. Beşiktaş Taraftarını kazanmamız gerekiyor. Taraftarlık duygusu taşıyan herkes takımının O duyguları taşıyan insanlarca yönetilmesini ister. Biz de Beşiktaş’ın Beşiktaşlılık duygusunu derinden yaşayan insanlar tarafından yönetilmesini isterim. Sadece bizim kulübümüz için değil her kulübün taraftarları bunu ister" dedi.

"BURAK YILMAZ İLE BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

Göreve geliş sürecinde Burak Yılmaz ile görüşmediğini vurgulayan başarılı teknik adam, "Burak Yılmaz, oyunculuk döneminde de sevdiğim bir oyuncuydu. Buraya geliş sürecimde kendisi ile görüşmemiz olmadı. Hırslı ve mücadeleci bir kişiliğe sahip. Ben kendisinin teknik direktörlük görevine erken başladığını düşünüyorum. O açıdan biraz şanssızlık yaşadı. Öncelikle teknik adamlar olarak iyi bir ekibe sahip olması gerekiyor. Bu tarz işler için öncesinde staj olarak adlandırabileceğimiz yardımcı antrenörlük olayını iyi ve yeterli şekilde yaşaması gerekiyor. Belli evreleri geçmesi durumunda Burak Yılmaz da iyi bir antrenör olacaktır" ifadelerini kullandı.

Göreve kendi ekibimi ile devam edeceğini dile getiren Rıza Çalımbay, "Ekibim yeterli ve kapsamlı. Gerek görülür ise sonradan takviye yapabiliriz. Ama başlangıç olarak kendi ekibim ile yola çıkacağım" diye konuştu.

"LİGDE HER ŞEY BİTTİ DİYEMEYİZ"

Süper Lig’de henüz çok fazla zaman olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "Ligde henüz her şey belli değil. Ne olacağını zaman gösterecek. Ligde her şey bitti diyemeyiz. Bu kadro ile de mücadelemizi yapacağız tabii ama devre arasında yapılacak birkaç takviye transfer ile yukarıdakileri yakalayabiliriz. Her şey bitti demek doğru olmaz" diye konuştu.

Takımı analiz etmek için en az 1 hafta süreye ihtiyacı olduğunu yineleyen teknik direktör Çalımbay, "Henüz net olarak oyuncuları tanımıyoruz. İçleri girip tamamen tanımam gerekiyor. Bu durum en fazla 1 hafta sürecektir. Şu anda transfer sorusunu cevaplamam doğru olmaz. Benim gelmeden önce seyrettiğim kadarıyla sezon başında yapılan transferler gayet iyi, güzel oyuncular. Ama hazır olmadıklarını ve herkesin asıl mevkiinde oynatılmadığını düşünüyorum. Herkesin kendi mevkiinde oynatılmasıyla bu takım bambaşka bir hal alacaktır. Zaten şu anda hemen transfer yapma imkanımız da yok. Elimizdeki oyuncularımızı hazır hale getirip hepsini değerlendireceğiz. En iyi verimi alarak sonuç odaklı hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ALTYAPIDAN BİRKAÇ İSİMİ KAMPA GÖTÜRECEĞİM"

Altyapıdan gerekli görülen pozisyonlara takviye yapacağını söyleyen deneyimli teknik direktörü, "Ben Beşiktaş altyapısında yetiştim. Altyapıları severim. Alt yaş gruplarından sorumlu abilerimiz ile görüştük. Hali hazırda A Takım'da oynama potansiyeli olan oyuncuları ben kampa götüreceğim ve orada deneyeceğim. Şu anda Beşiktaş altyapısında görev alan yetkililerin çoğu benim futbolculuk dönemim de beraber top koşturduğumuz insanlar. Altyapı ile ilgili farklı düşünce ve fikirlerim var. İnşallah bunları da zamanla uygulamaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Sakatlıklar ve hazır oyunculara göre sahada dizilişine karar vereceğinin altını çizen Rıza Çalımbay, "Taktiğinizi belirlemek için elinizdeki oyunculara göre hareket edebilirsiniz. Oyuncuları tanıyıp birlikte yapacağımız antrenmanlardan sonra ele alacağımız taktiği de kafamızda belirleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı