Galatasaray yönetimine 'Şampiyonlar Ligi'nden çekilin' çağrısı

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Adnan Yılmaz, "Bayern Münih ile Almanya'da oynanan Şampiyonalar Ligi maçında Galatasaray'ın galibiyeti kesin olarak elinden alınmıştır. Bunun sorumlusu hakem ve bu hakeme maç veren UEFA yönetimidir. Faturayı da ödemesi gereken UEFA'dır, mağdur olan Galatasaray değildir. Goller incelenip ona göre sonuç açıklanmalı. Bu maçın sonucu goller incelendiğinde Galatasaray’ın ofsayt olan golü geçerlilik kazanmalı ve Bayern Munih tarafından ofsayttan atılan gol iptali edilmeli. Maç sonucu Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile bittiği açıktır. UEFA şerefini kurtarmayacaksa, Şampiyonlar Ligi'nden çekilerek UEFA'ya gerekli ahlak dersi verilmelidir. Galatasaray adı çok büyüktür. Eğer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çekilirse UEFA hatasını düzeltecektir. Hakeme ceza vermek, Galatasaray’ın mağduriyetini ortadan kaldırmıyor. UEFA’nın görevi hakeme ceza değil adaleti sağlanmaktı" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.