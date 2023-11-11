Yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmadan deplasmanda Alanyaspor'a konuk eden Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rakibini her iki yarıda attığı goller ile 4-3 mağlup eden Kayserispor, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa’yı yenen Kayserispor galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa maçında Kayserispor’u galibiyeti getiren golleri Ali Karimi, Sadık Çiftpınar (kendi kalesine), Aylton Boa Morte ve Mame Baba Thiam kaydetti.
Sarı Kırmızılılar, puan tablosunda ise maç fazlasıyla 5. sıraya yükselmeyi başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.