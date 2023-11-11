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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu mask
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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket etti.

İstanbul etabını tamamlayan ve Adana’ya giden Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Jayden Oosterwolde, Muhammed İmre, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Müldür, Umut Nayir ve Michy Batshuayi

- Spor

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