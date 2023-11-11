11 Kas 2023 - 17:30 - Spor

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.