Bu ilçede kadınlar imece usulü ekmek yapıyor

Afşin ilçesinde kışın sert geçmesi nedeniyle sonbahar mevsimi içerisinde kadınların bir araya gelerek imece usulü kış ekmeği yapımı hızlandı. Kadınlar burada hem komşuluk ilişkilerini güçlendirirken hem de geleneğin yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Komşularıyla ekmek yapan Ayşe Gören, “Yaklaşan kış aylarına hazırlığımız devam ediyor. Bunlardan biri olan yufka ekmeğimizi yapıyoruz. Mahallenin kadınları kış gelmeden toplanıp, imece usulü birbirimize yardım ederek ekmeğimizi yapıyoruz. Bu komşular arasında dayanışmanın ve beraberliğin en güzel örneğidir. Sıraya koyarız, belirli aralıklarla ekmeğimizi yaparız” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı