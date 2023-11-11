Depremde toprak kaymasının yaşandığı o gölde korkutan görüntü

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerinden Adıyaman’da en fazla hasarı Gölbaşı ilçesi gördü. Gölbaşı ilçesinde yaşanan zemin sıvılaşmasından dolayı ilçe genelinde bir kayma yaşanırken bunun en net örneği Gölbaşı gölünde ortaya çıktı, zemin sıvılaşmasıyla gölde toprak kayması yaşandı.

Yaşanan bu toprak kayması nedeniyle su seviyesi yükselmiş ve göl kenarında bulunan park alanı sular altında kalmıştı. Suların tekrar çekilmesiyle birlikte sahile yakın bölgeler boydan boya kahverengi bitki örtüsüyle kaplandı. Bitki örtüsü ile birlikte sudaki oksijen miktarı azalınca ötrofikasyon olayı meydana geldi. Ötrofikasyon nedeniyle gölün bir kısmı ise yeşile büründü. Gölbaşı Gölü daha önceki yıllarda görülmemiş bir şekilde bir bitki örtüsü ve yeşil renkle kaplandı.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve mesire alanı olarak kullandığı Gölbaşı Gölü Doğa Parkı'nın, 6 Şubat depremlerinden sonra eski günlerinden eser kalmadı. Cıvıl cıvıl insan yoğunluğunun yaşandığı Gölbaşı Gölü Doğa Parkı’nda sadece birkaç kişinin bulunması ise gözlerden kaçmadı.

Vatandaşlar, Gölbaşı Gölü Tabiat Parkı’nın çevre il ve ilçelerden gelen insanlar nedeniyle çok yoğun olduğunu ancak deprem sonrası eski kalabalık günlerinden eser kalmadığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı