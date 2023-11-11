Yarım asırdır bindiği cipi satmak istemiyor

Kahramanmaraşlı depremzede Abdurrahman Erdi (70), 1954 model cipi ile ihtiyaçlarını karşılıyor. 51 yıldır cipi kullandığını ifade eden Erdi, trafikte vatandaşların dikkatini çektiğini söylüyor.

Abdurrahman Erdi, “Aracımız 1954 model ve baba yadigarı. İlk ve son aracımız hiç değiştirmedik. Aracımızın özellikleri 4 çeker ve normal çamurda rahatlıkla gidiyor. En uzak Elazığ’a kadar gittim bu araç ile. Satmayı şuan düşünmüyorum. Evimiz depremde yıkıldı deprem sonrası devamlı kullandık. Trafikte gören vatandaşların dikkatini çekiyor” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı