700 yıllık han turizme kazandırılmayı bekliyor

İlçenin Karakaya Mahallesi’nde bulunan Karakaya Hanı, 13’üncü yüzyılın sonları 14’üncü yüzyılın başlarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanlarının geçiş döneminde yaptırılarak kuzey-güney yönüne doğru dikdörtgen yapısıyla 700 yıldır ayakta durmaya devam ediyor.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki han, birçok kervanı ağırlayarak konuklamalarını sağladı. 2016 yılında Diyarbakır Valiliği tarafından restore edilen han, kapısına kilit vurulurken, mahalle sakinleri hanın turizme kazandırılmasını istiyor.

Selçuklu hanlarının geçiş döneminde yaptırıldığını söyleyen Hacı Güneş, mahalle sakinlerinin hanın turizm kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Harput’tan yola çıkan kervanların İpek Yolu üzerinden Suriye’ye giderken hanı konaklama için kullandıklarını aktaran Güneş, “Karakaya Mahallesi içinde bulunan Karakaya Hanı'nın içindeyiz. Karakaya Hanı, 13’üncü yüzyılının sonu 14’üncü yüzyılın başlarında Selçuklu hanlarının geçiş döneminde yapılan bir handır. Bu hanın özelliği kuzey-güney yönünde dikdörtgen biçimde yapılan bir yapıdır. Eskiden buradan İpek Yolu geçiyormuş. Elazığ Harput’tan gelen kervanlar Çüngüş handere, Çüngüş merkez, Karakaya Hanı, Çüngüş Ağaçhan, Harabe Han, Siverek ve Viranşehir’den de Suriye’nin Halep şehrine doğru kervan yol alırmış” dedi.

2016 yılında Diyarbakır Valiliği tarafından restore edildiğini ve turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Güneş, “2016 yılında Diyarbakır Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından onarım çalışmaları yapıldı. Bildiğim kadarıyla 1-2 milyon civarında bir masrafı olmuştur diye düşünüyorum. O zamandan beridir de kapısı kapatılmış bir şekilde atıl bir durumda bekliyor. Biz, buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Selçuklu döneminde Harput’tan yola çıkan kervanlar 4 saatlik bir yoldan sonra buraya han yapılmış. Burada konaklayan kervanlar saymış oluğumuz güzergahlardan Suriye’ye geçiş yapıyordu. Şu anda buraya mahalleli sahip çıkıyor. Bizim tek isteğimiz bu hanın tanıtılması ve turizm kazandırılması” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı