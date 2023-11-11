Yılan kedi savaşının galibi bakın hangisi oldu?

Olay, Keban ilçe merkezinde yaşandı. Sabah işe gitmek isteyen bir vatandaş, bir kedinin yolun ortasında yılanla mücadele ettiğini gördü. Yılanla fare gibi oynayan kedi, bir süre sonra hayvanı etkisiz hale getirmeyi başardı. Yılanı ağzına alıp yer değiştiren kedi, daha sonra hayvanı afiyetle yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı