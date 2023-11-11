- Asayiş

Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralı

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Malatya'da bir otomobilin kavşak içerisinde motorize yunus ekiplerine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralı mask
Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralı
Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'de bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. idaresindeki 06 EU 6594 plakalı otomobil, kavşak içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis timi olan yunus ekibine çarptı. Kaza sonrası her iki araçta da hasar meydana gelirken motosiklette bulunan polis memurları V.G. ile F.Ş. yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya- Asayiş

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