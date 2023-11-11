Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'de bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. idaresindeki 06 EU 6594 plakalı otomobil, kavşak içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis timi olan yunus ekibine çarptı. Kaza sonrası her iki araçta da hasar meydana gelirken motosiklette bulunan polis memurları V.G. ile F.Ş. yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.