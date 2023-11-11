Doğanşehir’de 400 fidan toprakla buluştu

Malatya Doğanşehir ilçesinde Savaklı Mahallesi ağaçlandırma alanında düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 400 fidan dikim yapıldı.

Savaklı mahallesinde düzenlenen fidan dikme programına, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Cumhuriyet Savcısı Şehzade Mustafa Sevban Atalay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, İlçe Orman İşletme Şefi Şeyma Aygün Safca, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları Kuruyoruz" temasıyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç’ın katılımıyla Doğanşehir Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen ‘Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes’ fidan dikim etkinliğinde Savaklı Mahallesi ağaçlandırma alanında 400 fidan dikildi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde, Ormanları korumanın ve zenginleştirmenin her ferdin bir görevi olduğunu ve Cumhuriyetimizin 100. yılında oluşturduğumuz bu orman inşallah gelecek nesillere bırakacağımız en güzel hediyelerden biri olacaktır” dedi.

Kaynak: BÜLTEN