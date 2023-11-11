- Ekonomi

Ödemeler bugün başladı

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Cumhuriyet'in 100’üncü yılına özel 5 bin liralık emekli ikramiyesi bugün hesaplara yattı. İşte 12,2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ayrıntıları…
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Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5 bin TL tutarındaki ikramiye bugün hesaplara yattı.

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü;

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım,

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım,

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım olarak belirlendi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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- Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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