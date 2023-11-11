Ödemeler bugün başladı

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5 bin TL tutarındaki ikramiye bugün hesaplara yattı.
Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü;
17,18, 19 olanlar için 11 Kasım,
20, 21, 22 olanlara 12 Kasım,
23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.