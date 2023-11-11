Ödemeler bugün başladı

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5 bin TL tutarındaki ikramiye bugün hesaplara yattı.

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü;

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım,

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım,

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi