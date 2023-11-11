Malatya bunu çoktan hak etti. İşte geliyor!

Türkiye son yıllarda sağlık hizmetleri anlamında büyük yatırımlar gerçekleştirildi. 2013 yılında büyük tartışmalar ile Şeker arazisi üzerinde 135 bin 841 metrekare kapalı alana inşa edilen Malatya Devlet Hastanesi hizmet binası 2017 yılında Eğitim ve Araştırma Hastanesi unvanını aldı. 2022 yılında da Battalgazi Fırat Mahallesi’nde eski devlet hastanesinin yerine 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi ile son yıllarda sağlık anlamında Malatya’da büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlara şimdi bir yenisi mi geliyor?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe görüşmelerinde söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 3 büyükşehire Şehir Hastanesi yapmak için proje çalışmalarına başlandığını ifade etti.

MALATYA’YA ŞEHİR HASTANESİ Mİ GELİYOR?

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya için Şehir Hastanelerinin yapımı için proje çalışmalarının başlandığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin detay vermezken sağlık reformu olarak deprem bölgesine atılacak büyük bir adım olarak görünen Şehir Hastaneleri Malatyalılar tarafından sevinçle karşılandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin şu dönemde yeterliliği anlamında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ileriye dönük atılacak bu adımla birlikte Malatya’da yapılacak bir Şehir Hastaneleri, yaşanan depremler sonrasında adeta yeniden küllerinden doğacak Malatya için büyük bir yatırım olacağı bekleniyor.

Son 10 yıl içerisinde TOKİ tarafından inşa edilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi sonrasında şimdi de Malatya’da Şehir Hastaneleri heyecanı yaşanıyor. Deprem bölgesindeki 3 büyükşehirde yapılması planlanan Şehir Hastaneleri için proje çalışmaları başlarken konu ile alakalı yapım ihaleleri ile birlikte Malatya’nın neresine yapılacağı ise merak konusu olmaya başladı. 10 yıl içerisinde Malatya’da sağlık reformunda büyük adımların atılması sonrasında Şehir Hastaneleri’nin Malatya’da da yapılması ve hizmete girmesi Malatya adına devasa bir yatırım olarak görülmekte.