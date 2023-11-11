Kürecik’in kapatılması için imza topluyorlar

İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Malatya’dan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Malatya’da Soykan Meydanında Sivil Toplum Örgütleri (STK) tarafından kurulan çadırda STK temsilcileri İsrail’a ait Kürecik üssünün kapatılması için imza topluyorlar.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik üssünün kapatılması için imza topladıklarını söyleyen STK temsilcisi Nihat Erkuş, “Umudumuz Kürecik üssünün kapanması, kapatılmasını istiyoruz çünkü Kürecik’teki hava üssü İsrail’in demir kubbesinin gözü adeta. Filistin’den giden füzeleri havada yakalayıp orada patlatıyorlar biz bunun kapatılması için elimizden geleni yapacağız inşallah kapatılır diye umut ediyoruz. Bunun dışında halkı duyarlı hale getirmek Filistin konusunu gündemden düşürmemek adına burada tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte mücadele ediyoruz. Burada aynı zamanda Filistin bayrağı temalı atkı ve bayraklar satıyoruz. İnsanlar burada Gazze ve Filistin hakkında bilgileniyorlar, duyarlı hale geliyorlar. Gazze’de yapılan zulmün dramın sergisini buraya getirdik, insanlar duyarlı olsunlar Gazze’ye unutmasınlar. Sürekli televizyonlarda izliyoruz ama burada da halkımızın duyarlılığını kaybetmemesi adına faaliyet göstermeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.