11 Kas 2023 - 14:41- Yaşam

Başkan Güder ’den çocuklara tatil jesti

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Çocukların ara tatilde keyifli zaman geçirmesi ve tatilin tadını doyasıya yaşaması için Eti Çocuk Tiyatrosu, Battalgazi Belediyesi tarafından çocuklarla buluşturulacak. “Mutluluk Denince Akla” adlı özgün oyun Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda sergilenecek.
Başkan Güder ’den çocuklara tatil jesti mask
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çocukların ara tatilini keyifli geçirmesi için programlar düzenlenmesi yönündeki talimatları kapsamında Battalgazi Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde Eti Çocuk Tiyatrosu “Mutluluk Denince Akla” isimli tiyatro oyununu sergileyecek.

TİYATRO 4 GÖSTERİ HALİNDE BATTALGAZİLİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Mutlu olmak için sahip olunması gereken temel bilgi ve değerleri, eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatan tiyatro 13 Kasım Pazartesi ve 14 Kasım Salı günü 4 gösteri halinde Battalgazili çocuklarla buluşacak. Tamamen ücretsiz olan ve 4 yaş üzeri çocukların izleyebileceği tiyatro oyunu Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda sergilenecek. 2 gün de saat 12.00 ve 14.00’de sergilenecek oyunu izlemek isteyen çocuklar için passo.com.tr adresinden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çocuklara hediyesi olan tiyatro oyunu Özgür isimli bir karakterin rüyasında geçiyor.  Çocukları bilgilendirirken eğlendiren tiyatro oyunu mutluluğa ulaşmak için gereken temel bilgi ve değerleri çocuklara eğitici ve eğlenceli şekilde aktarıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızı ara tatilde sevindirmek istediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklar ders döneminde fazlasıyla yoruluyorlar. Ders temposu arasında ara tatilde tiyatro gösterisi onları hem dinlendirecek hem de eğlendirecek. Tamamen ücretsiz olarak sergilenecek oyun. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Gelsinler ve güzel zaman geçirsinler. dedi.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Mutluluk Denince Akla, Battalgazi Belediyesi, Osman Güder, Eti Çocuk Tiyatrosu

11 Kas 2023 - 14:41 Malatya- Yaşam

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