CHP ve ADD’den Ata’ya saygı yürüyüşü

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün ardından konuşma yapan CHP İl Başkanı Barış Yıldız;
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. Yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin tüm anıtlarında, meydanlarında Mustafa Kemal ölmedi, Mustafa Kemal yaşıyor demek için toplandık.Mustafa Kemal Atatürk “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır” diyor, ancak 85. Yıl önce ebediyete intikal eden ve naçiz vücudu toprak olan Mustafa Kemal halen yaşıyor. 1919 yılında Anadolu halkının umudu olan emperyalizme karşı büyük bir savaş veren Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ordumuz sadece Türkiye’mizin tarihinde değil dünya tarihinde de yer almış, bugün bile tüm mazlum milletlere umut olmuştur. Emperyalizme karşı kazandığımız Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurduğumuz, Lozan’da 10 yıl yaşayamaz dedikleri Cumhuriyetimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir, bugün 100 yaşındadır ve ikinci yüzyılını kutlamak büyük bir gururdur. Cumhuriyeti ayakta tutan bugün meşaleleriyle bayraklarıyla bu yürüyüşlere katılan sizler var oldukça, Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedikçe Mustafa Kemal Atatürk var olmaya devam edecektir. Bugün Ortadoğu’ya baktığımız zaman bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün önemini bir kez daha anlıyoruz. Biz Atatürkçüler Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Kemalist’ler dünyanın her yerinde yaşanan emperyalizme karşıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan emperyalizme karşı ezilen mazlum halkların yanındayız. Dün Irak’ta, Suriye’de mazlum halkların yanındaydık, bugün de Filistin halkının yanındayız. Ölümünün 85. Yıl dönümünde dünya savaş tarihinin en büyük komutanı, demokrasinin en büyük devlet adamı, siyaset adamı, Ulu Önderimiz, Mareşalimiz, Başkomutanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyor, Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”
İfadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.