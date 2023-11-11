11 Kas 2023 - 14:32- Gündem

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıldönümünde özlemle anıldı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümünde Malatya Park AVM’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıldönümünde özlemle anıldı mask
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıldönümünde özlemle anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıldönümünde özlemle anıldı
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Anma programında Malatya Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Alperen Ulutaş ve Zeynep Gökçen Ulutaş ‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ adlı şiir seslendirdiler.

Özalper Semt Konağı öğrencileri ise 10 Kasım Atatürk Oratoryosunu sahneledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar Büyükşehir Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Korosu Solistlerinden Sena Altıntop Göksu ve Ahmet Uçar tarafından seslendirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergisinin olduğu alanı gezen vatandaşlar Atatürk’ün Malatya’ya gelişini sembolize eden fotoğraflarla çektirdikleri hazıra fotoğrafları baskısı yine anlık olarak yapılar vatandaşlara teslim edildi. 

 
 

Kaynak: BÜLTEN
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11 Kas 2023 - 14:32 Malatya- Gündem

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