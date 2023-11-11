Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85’inci yıldönümünde özlemle anıldı

Anma programında Malatya Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Alperen Ulutaş ve Zeynep Gökçen Ulutaş ‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ adlı şiir seslendirdiler.
Özalper Semt Konağı öğrencileri ise 10 Kasım Atatürk Oratoryosunu sahneledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar Büyükşehir Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Korosu Solistlerinden Sena Altıntop Göksu ve Ahmet Uçar tarafından seslendirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergisinin olduğu alanı gezen vatandaşlar Atatürk’ün Malatya’ya gelişini sembolize eden fotoğraflarla çektirdikleri hazıra fotoğrafları baskısı yine anlık olarak yapılar vatandaşlara teslim edildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.