İlk yerinde dönüşüm projesi o ilçede hayata geçiyor

Deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuruda bulunan vatandaşın evi Afşin’de inşa edilmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven projenin başladığı alanda incelemelerde bulunarak aileye ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Proje ile yapımı başlanan konutun sahibi Rabia Karabulut, “Ağır hasarlı evimizin yerine yenisinin yapılmasından çok memnunum, Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Proje hakkında konuşan mimar Harun Karabulut, yapı denetim sistemi ile yapılan binaların yıkılmadığını, bunda belediyenin kontrol mekanizmasının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını gördüklerini belirterek, “Bugün de yine gerek belediye gerekse il müdürlüğü aynı ciddiyetle yapıların kontrolünü gerçekleştiriyor. Bu demek oluyor ki yapımına başlanan yapılar büyük bir depremde dahi yıkılmayacak” şeklinde konuştu.

“ÇOK SAYIDA BAŞVURU ŞU AN İŞLEMDE”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin,

“E-devlet üzerinden başvuru yapılarak hibe ve kredilerden yararlanan vatandaşların konut yapımları hızla devam ediyor. Orta ve ağır hasarlı yapılar için geçerli olan bu modele ilgi çok yoğun. 40 bin TL proje, 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi olarak destek sağlıyoruz. Çelik yapılar için de çok sayıda taleple karşı karşıyayız. Buna vesile olan başta Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İşlemlerin hızlanması için tüm kurumlarla iş birliği içerisindeyiz. İnşallah hızlı üretime devam edeceğiz. Çok sayıda başvuru şu an işlemde. Yeni meskenlerin hayırlı olmasını diliyorum”

diye konuştu.

“PROJE VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ YENİDEN İNŞA ETMELERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Afşin Belediyesi olarak geçen hafta ilk ruhsatı imzaladıklarını belirterek,

“Yerinde Dönüşüm Projesi ruhsatlama yetkisini bize veren ve güvenen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin’e teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş il genelinde ilk ruhsatların Afşin’de verildiğini biliyoruz. Çok hızlı ruhsat süreçlerini ilerletmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz; devletimiz ruhsat işlerinden sonra hemen ödemeleri gerçekleştiriyor, aşama aşama ödemeler tamamlanıyor. Bu proje vatandaşlarımızın evlerini yeniden inşa etmeleri açısından çok önemli. Belediye ve İl Müdürlüğü hazırlıklarını tamamladı, vatandaşlarımız hızla yapılarına başlayabilir”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı