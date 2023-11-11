Genç MAGİNDER kuruldu “Hedef Malatya’nın kalkınması”

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Malatya için çalışan üreten ve yeniden Malatya’yı ayağa kaldırma hedefi doğrultusunda Genç MAGİNDER’ i kurdu. Kurucu başkanlığını Sertaç Özhüsrev’in yaptığı Genç MAGİNDER ve MAGİNDER üyeleri dernek binasında bir araya gelerek Genç MAGİNDER’ in misyon ve vizyonu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Özhüsrev,“Gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Gençlerimiz inşallah Malatya’yı eski günlerine kavuşturmak için çalışacaklar, projeler üretecekler Malatya’nın yaralarını sarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Buna inancımız tam.” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve üyeleri ile birlikte Genç MAGİNDER üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek yaralanan vatandaşlara ise geçmiş olsun dileklerini ileterek İsrail’i lanetlediklerini ve Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

“PROJE ÜRETMEK İÇİN BURADAYIZ”

Malatya için çalışan ve üreten, yeniden Malatya’yı ayağa kaldırmak adına genç girişimcilerden oluşan Genç MAGİNDER’i kurduklarını ifade eden MAGİNDER başkanı Salih Karademir

“Bugün kurucu başkanımız Sertaç Özhüsrev’in başkanlığından genç MAGİNDER’ in yönetim kurulunu tüm Malatya’mıza tanıtacağız inşallah. Malatya’mıza milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu olsun. Biz MAGİDER’in her üyesi olarak depremin ilk döneminden itibaren Malatya’mıza çalışmak için hizmet etmek için buradayız. Proje üretmek için buradayız. Kendi içimizde yeni kurulan bir derneğiz. Malatya’ya güzel şeyler yapmak istiyoruz. Tekrardan Malatya’yı ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunun için Genç MAGİDER’ i kurduk. Gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Gençlerimiz inşallah Malatya’yı eski günlerine kavuşturmak için çalışacaklar, projeler üretecekler Malatya’nın yaralarını sarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Buna inancımız tam.”

dedi.

“DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN YÜREĞİNİ PARÇALANIYOR”

Şuan en önemli gündemlerinin deprem olduğunun altını çizen MAGİNDER Başkanı Karademir

“Üzüldüğümüz bazı noktalar var. Yerel basınımız elinden geldiği kadar Malatya’mızın sorunlarını anlatıyor ve sorunlarımıza sahip çıkıyor. Şuan Türkiye’de gündemi işgal eden farklı farklı konular daha çok gündem aldığı için buna da üzülüyoruz. Mesela magazinsel konular, işte bir Dilan Polat konusu şuan Türkiye’de konuşuluyor. Sanki depremden daha önemliymiş gibi. Burada insanların bir kısmı çadırda, konteynerde kalıyor. İş yerleri yıkılmış, evine ekmek götüremiyor. Bu yüzden Türkiye’nin bence biraz daha sağduyulu olması lazım. Medyamızın biraz daha sağduyulu olması lazım. Gereksiz konularla ilgilenilmesi bu kadar gündem de tutulması gerçekten buradaki depremzede vatandaşlarımızın yüreğini parçalıyor. Ben MAGİDER adına bunu belirtmek istiyorum.”

ifadelerini kullandı.

“SİYASETİN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAĞIZ”

Başkan Karademir her üyelerinin verilebilecek her göreve hazır olduğunu ifade ederek

“İnşallah MAGİNDER ailesi daha güçlü daha güzel ve büyük bir aile olacaktır. Bizler siyasetin arka bahçesi olmayacağız. İçimizden illaki bizlere görev verilecektir. İçimizde daha iyi yerlere gelebilecek genç arkadaşlarımız var. MAGİNDER’in her üyesi de bu görevlere hazırdır.”

dedi.

“FİLİSTİN DEVLETİNİN VE HALKININ YANINDAYIZ”

Malatya’nın genç girişimci ruhunu daha da güçlendirmek, bu şehrin geleceğine katkıda bulunmak amacı ile kurulan Genç MAGİNDER’in kurucu başkanı Sertaç Özhüsrev’de konuşmasına İsrail ile Filistin arasında yaşananlara değinerek

“Öncelikle Filistin’de yaşanan savaş durumuna değinmek istiyorum. İsrail’in gerçekleştirdiği bu insanlık dışı soykırım niteliğindeki saldırıyı kınıyoruz. Filistin devletinin ve halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

şeklinde konuştu

“YÜREĞİMİZ BURUK”

MAGİNDER’in iş dünyasının temellerini güçlendirmek ve girişimcilerimizi desteklemek adına büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Özhüsrev

“Genç MAGİNDER olarak bizlerde geleceğe hazırlanan strateji geliştiren kurumsal yapıya sahip yönetim becerisi olan ve finansal güç birliklerini oluşturma amacı ile yola çıkmış bulunmaktayız. Ancak bu sevinci yaşarken bir yandan da 6 Şubat’ta yaşanan deprem nedeni ile yüreğimiz buruk. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Genç MAGİNDER olarak elimizden geleni yaparak depremden etkilenen Malatya ilinin kalkınması için projeler üreterek ve desteklerde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz.”

dedi.

“MALATYA’NIN KALKINMASINA KATKIDA BULUNACAĞIZ”

Genç MAGİNDER’in vizyon ve misyonuna değinen Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev

“Malatya’nın genç neslini girişimcilik ile buluşturarak onları geleceğe hazırlamak kurumsal yapıları güçlendirmek ve finansal güç birlikteliklerini oluşturarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Bu vizyon doğrultusunda gençlerimizin stratejik düşünce yapısını destekleyerek kendi işlerini kurmalarını hedefliyoruz. Misyonumuz ise Malatya’daki genç girişimcilere destek vermek üniversite öğrencilerine girişimlerde bulunmak ve Malatya’nın kalkınması için projeler üreterek il ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede gençlerimizi iş dünyasına kazandırmak girişimcilik konusunda eğitim ve mentolluk hizmetini sunmak, yerel projeler üretmek için destek sağlamak en önemli önceliğimiz arasında yer almaktadır. Genç MAGİNDER olarak Malatya’nın potansiyelini keşfetmek gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onlara destek vermek için buradayız. Bu doğrultuda iş dünyasının dinamiklerini genç girişimcilerle buluşturacak etkinlikler düzenleyeceğimiz eğitim programları ile bilgi ve beceri kazandıracağımız yerel projeler ile Malatya’nın kalkınmasına katkıda bulunacağız. Genç MAGİNDER olarak sadece bir dernek değil aynı zamanda bir aile misyonu taşıdığımızı belirtmek isterim. Gençlerimizi iş dünyasında girişimcilikle buluşturarak onların başarılarına ortak olacağımıza inanıyoruz.”

ifadelerine yer verdi.