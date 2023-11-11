Saç kepeklenmesi saç derisinde görülen rahatsız edici beyaz pullanmalar olarak karşımıza çıkıyor. Kepek problemi hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir ve canımızı sıkabilir. Peki Saç kepeklenmesi için çay ağacı yağı kullanılır mı? İşte yanıtı…

SAÇ KEPEKLENMESİ İÇİN ÇAY AĞACI YAĞI FAYDA SAĞLAR MI?

Saç kepeklenmesine çözüm üretmek için çay ağacı yağının iyi geldiği tespit edilmişti. Çay ağacı yağı mantar türleri ile mücadele eder. Bu nedenle her türlü kepek sorunu ile mücadelede çay ağacı fayda sağlar.

ÇAY AĞACI YAĞI SAÇIMIZA DİREK SÜRÜLÜR MÜ?

Çay ağacı yağını saçımızda iki türlü kullanabiliriz. Çay ağacı yağından birkaç damla alıp saç derimize sürebiliriz. Çay yağı ile saçımıza masaj yaparak saç diplerini besleyip temizleyebiliriz. Bu şekilde yarım saat bekledikten sonra saçımızı yıkamalıyız.

Bir diğer yöntem ise kullandığımız şampuanın içine birkaç damla çay ağacı ekleyebiliriz. Eğer şampuan kullanacaksanız 2 günde 1, çay ağacı yağını direkt olarak uygulayacaksınız haftada 2 gün şeklinde uygulayabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi