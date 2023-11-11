11 Kas 2023 - 13:49- Sağlık

Saç kepeklenmesi için çay ağacı yağı kullanılır mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Saç kepeklenmesi sorunu yaşayan erkek ve kadınlar zaman zaman saç kepeklenmesine karşı bitkisel çözüm arayışına giriyor. Çünkü bu durum can sıkıcı hale gelebilir. Peki saç kepeklenmesi için çay ağacı yağı kullanılır mı? İşte bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.
Saç kepeklenmesi için çay ağacı yağı kullanılır mı? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Saç kepeklenmesi saç derisinde görülen rahatsız edici beyaz pullanmalar olarak karşımıza çıkıyor. Kepek problemi hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir ve canımızı sıkabilir.  Peki Saç kepeklenmesi için çay ağacı yağı kullanılır mı? İşte yanıtı…

SAÇ KEPEKLENMESİ İÇİN ÇAY AĞACI YAĞI FAYDA SAĞLAR MI?

Saç kepeklenmesine çözüm üretmek için çay ağacı yağının iyi geldiği tespit edilmişti. Çay ağacı yağı mantar türleri ile mücadele eder. Bu nedenle her türlü kepek sorunu ile mücadelede çay ağacı fayda sağlar.

ÇAY AĞACI YAĞI SAÇIMIZA DİREK SÜRÜLÜR MÜ?

Çay ağacı yağını saçımızda iki türlü kullanabiliriz. Çay ağacı yağından birkaç damla alıp saç derimize sürebiliriz.  Çay yağı ile saçımıza masaj yaparak saç diplerini besleyip temizleyebiliriz. Bu şekilde yarım saat bekledikten sonra saçımızı yıkamalıyız.

Bir diğer yöntem ise kullandığımız şampuanın içine birkaç damla çay ağacı ekleyebiliriz.  Eğer şampuan kullanacaksanız 2 günde 1, çay ağacı yağını direkt olarak uygulayacaksınız haftada 2 gün şeklinde uygulayabilirsiniz. 

Kaynak: Haber Merkezi

# saç kepeklenmesi, saç kepeklenmesi tedavisi, saç derisi, saç derisi rahatsızlıkları, çay ağacı yağı

11 Kas 2023 - 13:49 Malatya- Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL