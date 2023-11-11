Rektör Kızılay net rakamları verdi İnönü Üniversitesi’nde son durum ne?

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’de iki büyük fay hattının geçtiğini belirterek, “Biz deprem ülkesiyiz. Bütün şehirler, bütün kurumlar deprem bilincinde olmalıdır. Depreme dirençli binalar yapılması gereklidir. Bu büyük afeti iyi değerlendirmek gerek” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Radyo Kampüs’te ‘Deprem Özel’ programına konuk oldu. Kızılay deprem sonrası yapılan çalışmalar ve yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnönü Üniversitesi’nin tüm imkanları ile depremde seferber olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitenin Malatya için bir sığınma alanı vazifesi gördüğünü de söyledi. 6 Şubat depremlerinin önemli bir afet olduğunu söyleyen Kızılay,

“Depremde Turgut Özal Tıp Merkezi ve İnönü Üniversitesi kampüsünün yüzünün akıyla çıktığını düşünüyorum. Bu afet bizim için bir testti. Acı bir test oldu. Hem üniversitemizin çalışanlarına hem de bu afetten etkilenen vatandaşlarımıza kucak açtık. Üniversitenin her alanında misafir ettik. Kızılay ile birlikte her gün 100 bin öğün yemek verdik. Bu 1 Temmuz’a kadar devam etti. Üniversitemiz bütün uygulamalarıyla hazır olduğunu gösterdi. Bundan sonraki krizlere de hazırlıklı olacağız. Pandemiden sonra antrenmanlıydık’’

dedi.

“20 BİNAMIZ AĞIR HASARLI GRUPTA DEĞERLENDİRİLDİ”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu kaydeden Rektör Kızılay, bu nedenle depremlere karşı bilinçli olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye’de iki büyük fay hattının geçtiğini hatırlatan Kızılay,

“Dolayısıyla biz deprem ülkesiyiz. Bütün şehirler, bütün kurumlar deprem bilincinde olmalıdır. Depreme dirençli binalar yapılması gereklidir. Bu büyük afeti iyi değerlendirmek gerek. Üniversitemizde tüm binalarda gözlemsel incelemeler yapıldı. Hem kendi hocalarımız hem de başka üniversiteden davet ettiğimiz hocalar tarafından incelenerek 20 binamız ağır hasarlı grupta değerlendirildi. Bunlar 35 yaş üstü binalardı. 50 binamız az hasarlı olarak değerlendirildi. Hastanemiz hasarsızdı. Lojmanlarımız hasarsızdı. Biz az hasarlı binalarımızı Mayıs’tan sonra tadilata başladık. Ağır hasarlı binaların da bir kısmını yıktık bir kısmı da yıkmaya devam ediyoruz. Bir kısmında da laboratuvar gibi hassas malzemeleri taşıdıktan sonra yıkacağız”

ifadelerine yer verdi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BAŞARILI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Deprem sonrası eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim yoluyla tamamlandığını, bu yıl ise 16 Ekim’de yüz yüze olarak eğitimin başladığını kaydeden Rektör Kızılay, deprem sonrası hayatın normale dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini belirtti. Yüz yüze eğitimin gerekliliğine vurgu yapan Rektör Kızılay,

“Hayatı normal akışına döndürmek için uğraşıyoruz. Yüz yüze eğitime başlamamızın amacı da budur. Öğrencilerimize barınma imkânı sağladıktan sonra yüz yüze eğitime karar verdik. Bunu da en güzel şekilde sürdürüyoruz. Ben buradan gerek öğrencilerimize gerekse de şehrimizde bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize şunu vurgulamak istiyorum. Büyük depremler yaşadık. Bundan sonra hayatın normal akışına dönmeye her alanda ihtiyacımız var. Şehrimiz, kurumlarımız, birimlerimiz ve bunların en başında da eğitim geliyor. Yüz yüze eğitime dönmemiz gerekiyordu. Şimdi o aşamadayız ve başarılı da gidiyoruz. Depremi unutmuş değiliz; unutmamız gerekiyor aklımız da olması gerekiyor. Esnaf ve zanaatkârlarımızın normal akışına dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. Pozitif bir enerjiyi oluşturması gerekiyor. Buna şehrimizin ihtiyacı var. Biz de üniversite olarak 9 aydır bunu yapıyoruz”

açıklamasında bulundu.

“ARKADAŞLARIMIZ FEDAKÂRCA ÇALIŞTI”

Deprem sonrası İnönü Üniversitesi personelinin büyük bir özveriyle vatandaşlara hizmet ettiğini anlatan Rektör Kızılay, personelin ciddiyetle görev yaptığına değindi. Gayretlerinden dolayı üniversite personeli ile gurur duyduğunu söyleyen Rektör Kızılay,

“Başta sağlık çalışanlarımız ve yöneticilerimiz olmak üzere üniversite personelimizin depremin ilk anından itibaren bugüne kadar fedakârca, cefakârca çalışan arkadaşlarımın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız gerçekten kendini bu işe adayarak sahada çalıştı. Doktor, hemşire hastanedeki farklı branşlarda iş yapan personelimiz, üniversitedeki yöneticilerimiz hepsi burada işine kendini vererek çalıştı. Bütün çalışma arkadaşlarımla hem gurur duyuyorum hem onların her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Gönül istiyor ki her birine bir takdirname imzalayıp vereyim ama o kadar çok arkadaşımız var ki Binlerce çalışanımız bu takdirnameyi hak etti. Böyle güzel cümlelerle her platformda onlara teşekkürlerimi ifade ediyorum”

diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, son olarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak sunucu Sevgi Yılmaz’a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı