11 Kas 2023 - 13:16- Ekonomi

Üç zincir market haftalık indirim kataloğunu açıkladı

Ev ekonomisini düşünen vatandaşlar, zincir marketlerin indirim günleri merak ediliyor. Çoğu zincir market haftalık indirim çılgınlığını yapıyor. 3 zincir marketten bomba indirim haftaları start aldı. Hangi zincir marketler indirim kataloğu açıkladı? İşte o indirim listesi.