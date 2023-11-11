Üç zincir market haftalık indirim kataloğunu açıkladı 

Ev ekonomisini düşünen vatandaşlar, zincir marketlerin indirim günleri merak ediliyor. Çoğu zincir market haftalık indirim çılgınlığını yapıyor. 3 zincir marketten bomba indirim haftaları start aldı. Hangi zincir marketler indirim kataloğu açıkladı? İşte o indirim listesi.
BİM’DE 8-14 KASIM ARASI İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ
Yoğurt 44,50 TL den yüzde 7 indirimle 41,25 TL,
Yerli pilavlık pirinç 35,50 TL den yüzde 8 indirimle 32,50 TL,
Bardak ayran 4,75 TL den yüzde 15 indirimle 4,00 TL,
Dostino Büyüme Küpü 25,00 TL den yüzde 10 indirimle 22,50,
Su 5L 13,50 TL den yüzde 14 indirimle 11,50 TL,
Limonata 16 TL den yüzde 15 indirimle 13,50 TL,
500 gr’lık makarna çeşitleri 16 TL den yüzde 25 indirimle 12 TL,
450 gr’lık tane mısır 29,75 TL den yüzde 11 indirimle 26,25TL,
12x10 gr’lık et bulyon 24,75 TL’den yüzde 16 indirimle 20,75,
12x10 gr’lık tavuk bulyon 24,75 TL’den yüzde 16 indirimle 20,75,
150 Gr’lık özel karışım kuruyemiş 44,50 TL den yüzde 11 indirimle 39,50 TL,
Çikolata kaplı sandviç bisküvi 3 TL den yüzde 25 indirimle 2,25 TL,
Portakal jöleli granüllü bisküvi 7,50 TL’ den yüzde 23 indirimle 5,75 TL,
Kakao granüllü ve Hindistan cevizli bisküvi 1,75 TL den yüzde 21 indirimle 5,75 TL,
Wapps çikolatalı kek 7,25 TL den yüzde 21 indirimle 5,75 TL,
Jel Party yumuşak şeker 9,50 TL den yüzde 21 indirimle 7,50 TL,
Simbat 400 gr’lık yerli dakota tuzlu ve bol tuzlu çekirdek 34,50 TL’den yüzde 14 indirimle
Metro karameli ve nugalı sütlü çikolatalı bar 5,75 TL den yüzde 22 indirimle 4,50 TL,
Kekstra çilekli kek 4,75 TL’den yüzde 21 indirimle 3,75 TL,
Süsse esmerim kremalı kakaolu bisküvi 17,50 TL den yüzde 17 indirimle 14,50 TL,
Krınkıl susamlı çubuk kraker 7,50 TL den yüzde 23 indirimle 5,75 TL,
Laviva bitter ve sütlü dolgulu 8,25 TL den yüzde 21 indirimle 6,50 TL,
Mr.Green temizlik bezi mikrofiber 5’li 65 TL den yüzde 10 indirimle 58,50 TL,
1500 ml’lik Aks yüzey temizleyici 26,75 TL den yüzde 8 indirimle 24,50 TL,
12’li Queen tuvalet kâğıdı parfümlü 88 TL den yüzde 15 indirimle 75 TL,
Shela deodorant kadın 39,25 TL den yüzde 15 indirimle 32,25 TL,
Mercy parfüm kadın-erkek 77,50 TL den yüzde 12 indirimle 67,50 TL,
Olarak satışa sunuldu.
A101’DE 11-17 KASIM ARASI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
75 ml’lik Sensodyne diş macunu hassas beyazlık 94,90 TL den yüzde 32 indirimle 64,90 TL,
9 Kg’lik Ariel Aqua pudra renklilere özel toz deterjan 435 TL den yüzde 20 İndirimle 349 Tl,
4 l’lik Ace Çamaşır suyu 83 TL den yüzde 34 indirimle 54,90 TL,
100 ml’lik Vaseline jel krem baby 94,50 TL den yüzde 32 indirimle 64,50 TL,
100 ml’lik Vaseline jel krem original 94,50 TL den yüzde 32 indirimle 64,50 TL,
340 gr’lık gold fıstık ezmesi 79,50 TL yerine 49,90 TL,
560 gr’lık Çokca garnitür 22,50 TL yerine 16,90b TL,
400 gr’lık Çerezya yerli Dakota ay çekirdeği 34,50 TL yerine 16,90 TL,
5l su 13,50 TL yerine 10 TL,
3x75 g Dardanel konserve ton balık 136,90 TL yerine 94,90 TL,
400 gr Çerezya yerli bol tuzlu dakota ay Çekirdeği 34,50 TL yerine 26,50 TL,
33 gr’lık Ülker Çokanat Gofret çikolatalı fındıklı 7,50 TL yerine 5,90 TL,
Ozmo egg çikolatalı sürpriz yumurta 22 TL yerine 15 TL,
3x82 gr’lık Ülker çiziviç peynirli sandviç kraker 26 TL yerine 19,90 TL,
1 kg’lik Ofçay çay tiryakisine 119,50 TL yerine 99,50 TL,
Olarak satışa sunuldu.
ŞOK’TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
1500 ml’lik Cif krem amonyaklı 87,90 TL yerine 53 TL,
Oral-B Pro-Health Ultra ince diş fırçası 79,90 TL yerine 32 TL,
650 ml Duru perfume duş jeli elegant lotus 129,90 TL yerine 50 TL,
650 ml’lik Duru Micellar duş jeli Hydro Pure 129,90 TL yerine 50 TL,
100 gr’lık Jacobs Monarch Gold kahve 99,90 TL yerine 49 TL,
50 ml’lik Sensodyne diş macunu diş eti bakımı 79,90 TL yerine 40 TL,
750 ml’lik Domestos yoğun çamaşır suyu 42,95 yerine 26 TL,
500 ml’lik Syoss şampuan saç dökülmesine karşı 139,90 yerine 60 TL,
500 ml’lik Syoss keratin şampuan 139,90 yerine 60 TL,
500 ml’lik Syoss pure şampuan 139,90 yerine 60 TL,
50 ml’lik L'oreal kolajen bakımı günlük bakım kremi 269,90 TL yerine 80 TL,
29'lu Fairy Orijinal Green Tablet 238,75 TL yerine 110 TL olarak satışa sunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.