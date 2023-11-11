Zencefilin sağlık için muhteşem güçleri

MİDE BULANTISINI VE KUSMAYI ÖNLER

Zencefil içeriğindeki bileşikler sayesinde mide bulantısını önler. Yapılan çalışmalarda hamilelikte de zencefil kullanımının erken dönemde yaşanan mide bulantısı ve kusmaları önlemekte oldukça etkili olduğunu ispatlamaktadır.

HAZIMSIZLIK VE MİDE ŞİŞKİNLİĞİNE İYİ GELİR

Şişkinlik mide rahatsızlıkları arasında en yaygın olan rahatsızlıklar arasında gelmektedir. Özellikle şişkinlik şikayeti olan kişilerde mide rahatsızlıklarının önüne geçilmesi açısından zencefil tüketilmesi önerilir.

KANSER TEDAVİSİNDE YAN ETKİLERİ AZALTABİLİR

Kemoterapiye bağlı organ toksikitesine karşı koruyucu etkisinin olduğu, içerdiği gingerol ve şogaol sayesinde kanser önleyici etkisinin olduğu ve kanser hücresinin büyümesini baskıladığı gözlemlenmiştir.

ANTİBAKTARİYEL ETKİSİ VAR

Zencefilin kullanım dozu arttıkça antimikrobiyal etkisinin arttığı, bu yüzden geleneksel olarak da balla beraber soğuk algınlığı ve grip tedavisinde de kullanımının faydaları gözlenmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda zencefilin LDL kolesterol seviyesini düşürdüğü, osteroartiritli (kireçlenme) dizlerdeki ağrıyı önemli ölçüde azalttığı gözlemlenmiştir.

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Diyetisyen Betül Serttaş, ''Zencefil taze, kurutularak, toz haline getirilerek veya yağ formunda kullanılabilir. Zencefilin birçok tüketim çeşidi vardır. Taze zencefil rendelenerek ya da çorbalara ve yemeklere ilave edilerek kullanılabilir. Ayrıca kurutulup toz haline getirilip yemeklerde kullanılabilir. Zencefilin bir diğer tüketim şekli de zencefil çayıdır. Günlük önerilen zencefil tüketim miktarı ise 1-2 gram/gün toz haline getirilmiş zencefil olarak belirlenmiştir. Zencefil çayı için ise günlük 2 fincan tüketilmesi önerilir” dedi.

Kaynak: BÜLTEN