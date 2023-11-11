Lazer tedavisi nerede yapılmalı?

Günümüzde giderek artan lazer işlemi, birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği lazer uygulaması hakkında BUSABAH’a konuşan Dermatolojik ve Medikal İşlemler Koç’u Serap Amanat, kuaförlerde, güzellik merkezlerinde, klinikler de lazer işlemlerin yapıldığını belirtti.

“CİHAZLARDA ÇOK SIK İŞLEM YAPILMASI GEREKİYOR”

“Çok fazla lazer cihazları var. Şu an her yerde lazer yapmaya çalışıyor” diyen Amanat, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim tavsiyem hekim olan yerlerde işlem yaptırmalarını önermektir. Tabii bu durumda bazı estetisyenler bana kızar. Ama kızmasınlar. Doğru çalışırlarsa sıkıntı yok. En azından dürüst anlatırlarsa kişi bilinçli bir şekilde aydınlanır. Klinikler ile güzellik salonları arasında fiyatlarda çok uç farklar vardır. Kliniklerdeki cihazlar daha gerçek lazer cihazı olduğu için fiyatlar daha yüksek gelebilir. Cilt hassasiyeti varsa ağda yapmak yerine tabii ki lazer yaptırmasını tavsiye ederim. IPL dediğimiz cihazlarda çok sık işlem yapılması gerekiyor. İşte 10 seanslık paketi 10 ayda bitirebilirler. 20 günde bir lazere çağırırlar. Ama kliniklerdeki gerçek lazer cihazlarında bir buçuk iki ayda bir ihtiyaç duyarak yaparlar. Ve 4-5 seansta bunun farkını anlarlar.”

İŞLEM SONRASI ÜRÜNLER NE İŞE YARIYOR?

Lazerden sonra tavsiye edilen ürünlerin çok güzel işe yaradığını aktaran Amanat, “Dermokozmetik dediğimiz ürünler kullanmalarını, eczanelerden ya da dediğim gibi kliniklerden alacağı ürünlerle yaptığı işlemi daha uzun kullanmasına sebep olabilir. Ürünler hiçbir işe yaramıyor denmemeli. Ürünler yapılan işlemlere başlamayı geciktirir. Kişi kendi cildini çok daha iyi tanıyordur. Yağlı mı kuru mu? Ya da sabah kalktığında cildi terli mi? Yağlı bölgelere en çok nerelere uygulandığı ya da uyandığında daha gergin bir ciltle mi uyanıyor? Daha kuru bir ciltle mi uyanıyor? Bunu kişi daha iyi biliyordur. Dolayısıyla işi bilen bir estetisyenden, işi bilen bir dermatologdan, işi bilen bir uzmanından tavsiyeler alabilirler” şeklinde konuştu.

BOTOKSUN ÜZERİNE LAZER YAPILIR MI?

Botoks yapıldığı gün lazer yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Amanat, “Botoks yapıldığı gün lazer yapılmasını önermiyoruz. Botoksun yapıldığı alanın göz çevresi ve kaş arası olduğu için o bölgelere zaten lazer çok tavsiye etmeyiz. Yapılması gerekiyorsa da aynı gün değil bir hafta sonrası yapılması daha çok etkili olacaktır. Yani lazeri yaptırdıktan sonra üstüne botoks yapabiliriz ama botoks sonrası lazer yapamayız” diye konuştu.

Kişinin kendi cildini daha iyi tanımasıyla, gerçek problemlerine yönelik işlemlerle ve bu işin uzmanına bırakılmasını tavsiye eden Amanat, cilt problemlerinde medikal estetik uzmanlarına, hekimlerine kendilerini emanet etmelerini önerdi.