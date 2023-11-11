Dikkat! Kahramanmaraş’ta 5, Kayseri’de 6 ilçe etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 07.00 ila 09.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Şazibey, Gayberli, Malik Ejder Mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Maritaş Mahallesi’ne,

Yarın 06.30 ila 07.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüp Sultan, Erkenez mahallelerine,

Yarın 08.20 ila 15.40 saatleri arasında Pazarcık İlçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi’ne,

Yarın 08.20 ila 15.40 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Kuzucak Mahallesi’ne,

Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Pazarcık İlçesine bağlı Nefsidoğanlı, Cimikanlı, Akçakoyunlu, Karabıyıklı, Beşçeşme, Sultanlar, Salmanlı, Kuzkent, Kelleş, Eğrice, Yiğitler, Karagöl, Hürriyet, Yolboyu, Bölükçam, Salmanipek, Yarbaşı, Armutlu, Çiçekalan, Tetirlik, Çamlıca, Büyüknacar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Kılılı Taş Kesiği, Çakallı Çullu, Çakallı Hasanağa, Hopurlu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”

KCETAŞ tarafından Kayseri’ de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri‘nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 07.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kızıldere Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Güneyyukarı, Camikebir, Yedek mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Bakarcak, Şenyurt mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Özvatan İlçesine bağlı Alparslan Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Güneyaşağı, Tombak mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Talatpaşa, Cırgalan mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kızıldere Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’ne,

Yarın 14.30 ila 18.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Molu Mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kızıldere Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”