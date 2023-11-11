Diyarbakır’ın dikkatine!

Buna göre yarın şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Çelikevler Gürdoğan Beneklitaş, Dökmetaş, Çimenler Cankatran, Cücük, Gözalan Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Köprübaşı, Karaçalı, Hızır İlyas Ferit Köşk, Dicle Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Petek, | Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu, Dökmetaş Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, | Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Hacıosman, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Kuşlukbağı, Tanoğlu, Gölpınar Ziya Gökalp, Abdaldede, Süleyman Nazif Doğu Çanakçı, Pınardüzü Melikahmet, Doğanlı, Büyükakören İskenderpaşa Tavşantepe, Buçuktepe, Batıkarakoç, Çarıklı, Kazıktepe Esenbağ, Yenice, Yeşilköy, Köprübaşı Yiğitçavuş, Karaçalı bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Kale, Yenişehir, Selahattin Bağlar Camii bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yeniköy, Akçeltik, Yeşilköy, Yüksek, İncesu, Bahçe, Eskiocak bölgelerine,
Yarın 07.00/08.00 ila 18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Duru Dibek, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Şaar, Çarşı bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Bayır bölgesine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Uzunova bölgesine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yazıköy, Gökçen Kırmataş, Arkbaşı, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak Fırat Develi, Harmanardı, Kırkpınar, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup Peyas, Bağcılar Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş Güleçoba Huzurevleri Cücük Doğanköy, Coşkun, | Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Sağkulak bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Harzo ilçesine bağlı Hürriyet Sarıçanak Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, Hürriyet, Uzunargıt Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya| Ülgen, Bayırdüzü, Oyuklu, Kabakaya Kırmataş Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Anıl, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri Yukarıturalı Başköy, Abacılar, Kalaba, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Kuyular bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kocaalan bölgesine,
Yarın 09.00 ila 19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Polatuşağı bölgesine,
Yarın 09.00 ila 19.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Karacadağ, | Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Halıören, Gümüştaş, İnanöz, Çatmadal, Düğrük Aşağıkonak Toraman bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Saray, Çukur, Tepe, Sine, Kala, Eskibağ bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Çubuklu, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar, Işıklar, Çölağan Aluç Başören Gedikbaşı, Kopmaz, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Harmantepe Başhan bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak bölgelerine,
Yarın 07.00/08.00 ila 22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Yeşilköy İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, Aziziye, Adnan Menderes, Sanayi, Fevzi Çakmak, Bagür, Kömürtaş Ortaağaç bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Kaynartepe Selahattin Eyyubi 5 Nisan| Mevlana Halit bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topraktaş Karacadağ bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.