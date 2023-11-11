11 Kas 2023 - 10:51- Gündem

Adıyaman’da yaşayanların dikkatine!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Adıyaman’da yaşayanların dikkatine! mask
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Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sümerevler Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Samsat ilçesine bağlı İnceali, Bayırlı, Tekkuş, Başaklı, Govent, Kızılöz, Bağarası, Kuştepe, Kırmacık, Ovacık, Bakacak köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Merkez mahallesine,

Pazartesi 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Yeni Besni, Cirit meydan, Dumlupınar, Çat, Korupınar, Yukarı Sarhan, Aşağı Sarhan, Pınarbaşı, Hasan Tütün, Oyalı ve Erdemoğlu mahalleleri ile Gölbaşı-Adıyaman yolu üzerinde bulunan aboneler ve Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki aboneler, Merinos Tutku GES, Cihan GES, AKM Kent GES, IHK GES, Güneydoğu GES bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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11 Kas 2023 - 10:51 Adiyaman- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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