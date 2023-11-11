Adıyaman’da yaşayanların dikkatine!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sümerevler Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Samsat ilçesine bağlı İnceali, Bayırlı, Tekkuş, Başaklı, Govent, Kızılöz, Bağarası, Kuştepe, Kırmacık, Ovacık, Bakacak köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Merkez mahallesine,
Pazartesi 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Yeni Besni, Cirit meydan, Dumlupınar, Çat, Korupınar, Yukarı Sarhan, Aşağı Sarhan, Pınarbaşı, Hasan Tütün, Oyalı ve Erdemoğlu mahalleleri ile Gölbaşı-Adıyaman yolu üzerinde bulunan aboneler ve Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki aboneler, Merinos Tutku GES, Cihan GES, AKM Kent GES, IHK GES, Güneydoğu GES bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.