11 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 11 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘11 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
11 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
NURETTİN TAY ECZANESİ – MERKEZ
GAZİ İLKOKULU KARŞISI, ATATÜRK EVİ ALTI, CUMHURİYET ÇARŞISI, NO 2/16,
24 SAAT AÇIK!
UMUT ECZANESİ - MERKEZ
MÜCELLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, CENGİZ TOPEL CADDESİ,
24 SAAT AÇIK!
EMNİYET ECZANESİ - MERKEZ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI, İNÖNÜ MAHALLESİ, İSTASYON CADDESİ, NO:15/B,
24 SAAT AÇIK!
KUYUÖNÜ ECZANESİ - MERKEZ
AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ, (KUYUÖNÜ)ASKER KEMAL KONAĞI KARŞI SOKAĞI, 7.NOTERLİK VE AŞAĞIBAĞLAR ASM KARŞISI,
24 SAAT AÇIK!
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ,
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.