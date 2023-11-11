Malatyalılar yarın dikkat! 88 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Şıkşık, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Nuriye, Hamidiye, Özalper, Turgut Özal, Cevherizade, Hamidiye, Nuriye, Başharık, K.Mustafa, B.Mustafa, Aslanbey, Hacı Abdi, Çukurdere, Şifa mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Köylüköyü, Hasançelebi, Davulgu, Çulhalı, Güvenç, Boğazgören, Beykent, Hacılar, Dereköy, Taşbaşı, Bağyolu, Köprülü Mehmet Paşa, Mimar Sinan, Turgut Özal, Karşıyaka, Dumlu, Yağca, Ciritbelen, Bahçelievler, Girmana, Kocaözü, Karadere, Dursunlu, Güzelyurt, Şehit Mehmet Fethi Akyüz, Salıcık, Yeşilpınar, Sarıkız, Yayladamı. Haydaroğlu, Dikenli, Deveci, Fatih, Budaklı, Çanakpınar, Uğurlu, Kozdere, Karaköçek, Aşağısazlıca, Aksütlü, Güzelyayla, Yeşilköy, Saraylı, Sazlıca, Dikili, Söğüt, Yukarıselimli, mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Yazıhan İlçesine bağlı Akyazı, Erecek, Koşar, Boztepe,Tahtalı, Böğürtlen, Alican mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Kuluncak İlçesine bağlı Çayköy, Kızılhisar, Aşağıselimli, Karlık, İsmetpaşa, Boğaziçi, Sultanlı, Karabük, İstiklal, Ortapınar, Kurşunlu, Yeni, Sofular, Karıncalık mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Işıklı, mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Doğanyol İlçesine bağlı Koldere, mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.