11 Kas 2023 - 10:40- Gündem

Malatyalılar yarın dikkat! 88 mahalle etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Malatyalılar yarın dikkat! 88 mahalle etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Şıkşık, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Nuriye, Hamidiye, Özalper, Turgut Özal, Cevherizade, Hamidiye, Nuriye, Başharık, K.Mustafa, B.Mustafa, Aslanbey, Hacı Abdi, Çukurdere, Şifa mahallelerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Köylüköyü, Hasançelebi, Davulgu, Çulhalı, Güvenç, Boğazgören, Beykent, Hacılar, Dereköy, Taşbaşı, Bağyolu, Köprülü Mehmet Paşa, Mimar Sinan, Turgut Özal, Karşıyaka, Dumlu, Yağca, Ciritbelen, Bahçelievler, Girmana, Kocaözü, Karadere, Dursunlu, Güzelyurt, Şehit Mehmet Fethi Akyüz, Salıcık, Yeşilpınar, Sarıkız, Yayladamı. Haydaroğlu, Dikenli, Deveci, Fatih, Budaklı, Çanakpınar, Uğurlu, Kozdere, Karaköçek, Aşağısazlıca, Aksütlü, Güzelyayla, Yeşilköy, Saraylı, Sazlıca, Dikili, Söğüt, Yukarıselimli,  mahallelerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Yazıhan İlçesine bağlı Akyazı, Erecek, Koşar, Boztepe,Tahtalı, Böğürtlen, Alican mahallelerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Kuluncak İlçesine bağlı Çayköy, Kızılhisar, Aşağıselimli, Karlık, İsmetpaşa, Boğaziçi, Sultanlı, Karabük, İstiklal, Ortapınar, Kurşunlu, Yeni, Sofular, Karıncalık mahallelerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Işıklı, mahallelerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Doğanyol İlçesine bağlı Koldere, mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

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11 Kas 2023 - 10:40 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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