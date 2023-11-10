Malatya ana depremini yaşadı mı? Çöşnük Segmenti kırıldı mı? Sürgü beklendiği kadar tehlikeli mi?

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Malatya 6 Şubat’ta Çardak-Nurhak-Çöşnük fay parçaları ve Akçadağ Segmenti’nin bir kısmı kırılıp 7,6 büyüklüğünde depremin oluşması sonucunda ana depremini yaşamıştır”

dedi.

ÇÖŞNÜK SEGMENTİ KIRILDI MI?

“Çöşnük Segmenti Nurhak’tan başlayarak Elâzığ’ın sınırına kadar uzanan KD-GB doğrultulu karakterist özelliği doğrultu-atımlı bir faydır”

diyen Öğüt,

“Bu fayın büyük çoğunluğu 6 Şubat 7,6 büyüklüğünde deprem ile kırılmıştır. Özellikle 6 Şubat Elbistan-Ekinözü depremi sonrası bölgede gelişen artçı deprem aktivasyonu bu fayın Yeşilyurt’a kadar kırıldığını net bir biçimde de göstermektedir”

ifadelerine yer verdi.

Pütürge Segmenti’ne ilişkin konuşan Deprem Araştırmacısı Öğüt,

“Çöşnük Fayı’na paralel doğrultuda KD-GB doğrultulu karakterist özelliği doğrultu-atımlı ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Pütürge Segmenti 6,8 Sivrice-Doğanyol depreminde kırılmıştır(yırtılma)”

diye konuştu.

4 FAY PARÇASI KIRILDI

Öğüt sözlerinin devamında şunları aktardı:

6 Şubat’tan günümüz tarihine kadar Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun Akçadağ Segmenti’nin Nurhak’tan başlayıp Doğanşehir Dedeyazı Köyü’ne kadar olan kısmında sürekli olarak artçı depremlerin meydana gelmesi bize bu 4 fay parçasının 6 Şubat’ta kırıldığını göstermektedir.

SÜRGÜ’YE STRES TRANSFERİ OLDU

Çardak-Sürgü Fay Zonu’nun Doğu Anadolu Fay Zonu bileşenli parçası olan D-B doğrultulu Sürgü Fayı üzerinde çok az miktarda artçı deprem olması bu fayın 6 Şubat 7,6 Elbistan-Ekinözü depreminde kırılmadığını göstermektedir. Sürgü Fayı’na 7,8 ve 7,6'lık depremlerde yaklaşık olarak 2.5+2.5 bar stres transferi olmuştu.

7+ ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLUR MU?

8 ana 4 kısa parça olmak sureti ile toplam 12 parçadan oluşan Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun tek seferde kırılıp 7+ üzeri büyüklükte depremi oluşturması çok zor bir olasılıkla birlikte parça parça kırılıp deprem üretebilir.

Ayrıca Ovacık kısmına stres transferi oluşturup olabilecek kuvvetle muhtemel depremi öne çekmesi için Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Yedisu Segmenti yaklaşık olarak 5-7 Mt’lik bir atım-öteleme yapıp 7,4 büyüklüğünde bir depremi oluşturması lazım ki Ovacık kısmına stres transfer etsin.

Ortadaki verisel sonuçları göz önüne aldığımız zaman Malatya ana depremini 6 Şubat’ta yaşadığını bize göstermektedir.

Malatya 6 Şubat’ta ana depremini yaşamadı söylemleri hiçbir somut veriye dayanmamaktadır.”