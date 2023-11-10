Bakan Özhaseki’nin ifadeleri tartışma yarattı “Deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Özhaseki'nin milletvekillerinin sorularını cevapladığı kısımda tartışma çıktı.

“SANKİ SİZDE HERKES MELEKLER ORDUSU”

Özhaseki'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelere yardım gönderen belediyelere ilişkin yaptığı,

"En büyüklerini Hatay'a gönderdik ki en büyük sıkıntı orada diye. Bundan dolayı da arkadaşlarımız orada aylarca çalıştılar. Buna herkes şahit zaten, bizler de gayret ettik. Orada birçok CHP'li belediye de vardı, bunu da söyleyelim. Ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki; deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler, selfi çektiler, bırakıp gittiler. Benim sitemim de onlara. Bunları söylemek de benim hakkım"

konuşmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesine gittiğini söyleyen CHP'li bazı milletvekillerine Özhaseki tarafından,

"Öyle bir konuşuyorsun ki sanki sizde herkes melekler ordusu sizde, değil mi? Sen de biliyorsun da burada öyle konuşuyorsun"

karşılığı verildi.

Bakan Özhaseki'nin sözlerinin ağır olduğunu, CHP'li belediyelere ayıp ettiğini savunan milletvekilleri,

"Bazı arkadaşlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Siz de biliyorsunuz gitmeyenleri. Artistlik yapanları siz de biliyorsunuz"

diyen Özhaseki'ye,

"Yazıklar olsun, artistlik yapan AK Partili belediyelerdi"

cevabını verdi.

Özhaseki bunun üzerine,

"Senin vicdanın müsterih ise diyecek hiçbir şey yok. Senin vicdanın kurumuş"

ifadelerini kullanırken, CHP'li vekiller de aynı sözleri Özhaseki'ye yöneltti.

Özhaseki ise CHP'li bir vekilin kendisinin konuştuğu sırada ağır suçlamalarda bulunduğunu savundu. Bir başka CHP milletvekili ise,

"CHP'li belediyeleri yok sayamazsınız. Ayıp be ayıp. Böyle bir ayrıma gerek yok. Bütün ülke seferber oldu"

diye konuştu.

AK Partili vekiller ise Özhaseki'yi savunarak, kendince bir özeleştiri yaptığını dile getirdi. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de CHP'li bir milletvekiline "Haddini bil, sus" ifadesini yöneltti.

Yeğin'in üslubunun yanlış olduğunu belirten CHP'li milletvekilleri, 'fotoğraf çektirmeye' geldi ifadesine tepki göstererek, Özhaseki'den CHP'li belediyelerden özür dilemesini beklediklerini vurguladı.

Komisyon Başkanı Muş da tartışmayı sona erdirmeye çalışarak,

"Bitirdiğiniz zaman söyleyin, ben konuşayım. O zaman devam edelim, birbirimizi anlayabilecek miyiz. Kimin ne kadar çalıştığı milletin gözü önünde kaydedildi. Hem de en son hesap vereceğimiz yerde kaydedildi. 30 Mart'a az kaldı. Yaptığımız faaliyetlerin muhasebesini vatandaş değerlendirecek ve kadar verecek. 'O az yaptı, bu çok yaptı' kısmına girilmesinin bir manası yok"

dedi.

"BENİM KENDİ PARTİMİZİN İÇİNDEN CANINA OKUDUĞUM OLDU"

Bakan Özhaseki, CHP'li milletvekillerinin ithamlarına cevaben şunları kaydetti:

"O kadar ağır ithamlar vardı ki sessizce dinledik. Biraz önce dedim ki 'orada gelip hizmet eden sadece AK Parti değil, birçok belediye geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Ama bir de 'deprem turistleri vardı' dedim. Niye birdenbire bağırmaya başladınız, gerçekten anlamadım. Neden üzerinize alındınız? Öyle değil miydi? Ben kendi partimizin içinden bile 'oraya git, çalış' dediğim halde gitmeyenlerin canına okudum o dönem, deprem turisti olduğu için. Gitti, selfie verdi geldi. Milyonlarca nüfusu olan bazı belediyeler gitmediler, yine söylüyorum; rahatsız etmemek adına hiçbir partiyi kast etmedim ve ismini vermedim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı