İncirlik Hava Üssü’nde siren sesi

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin neden dolayı olduğu da ortaya çıktı.

Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı