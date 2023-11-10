2022’de en çok “Rüyada deprem olması”nı araştırmışız Tesadüfün böylesi

Halk arasında “Kutsal arama motoru” olarak adlandırılan ve tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, her yıl tüm ülkelerin en çok arattığı kelimeleri veya ifadeleri açıklıyor.

EN ÇOK BUNLARI ARATMIŞIZ

Buna göre, Türkiye'de 2022’de Google’da en çok aranan ilk 5 kelime “Dolar/TL”, “Bayram tatili kaç gün?”, “ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)”, “Bergen” ve “Kedi” olmuş.

Google’da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi ise “Yalı Çapkını, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozlu Yaka, Erşan Kuneri” şeklinde olmuş.

Rüyada, Ben Neden...?, Nasıl olunur?

Türkiye'de öne çıkan aramalar arasında "Rüyada", "Ben Neden...?" ve "Nasıl olunur?" başlıklı aramalar da bulunuyor.

“RÜYADA” DİYE BAŞLAYAN ARAMALAR

Google’da “Rüyada” diye başlayan ilk beş arama da şu şekildeymiş:

Rüyada deprem olması

Rüyada erkek bebek doğurmak

Rüyada yazın kar yağdığını görmek

Rüyada teyze kızı görmek

Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir

Bu bağlamda ilk sırada “Rüyada deprem olması” şeklindeki ifadenin olması dikkat çekerken, bunun tesadüf mü yoksa açıklanabilir başka bir anlam mı içerdiği ise bilinmiyor.

Son olarak da “Nasıl olunur?” araması sıralaması şu ifadeler aranmış:

“Özel Güvenlik nasıl olunur”

“Gassal nasıl olunur”