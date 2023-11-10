2022’de en çok “Rüyada deprem olması”nı araştırmışız Tesadüfün böylesi

Halk arasında “Kutsal arama motoru” olarak adlandırılan ve tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, her yıl tüm ülkelerin en çok arattığı kelimeleri veya ifadeleri açıklıyor.
EN ÇOK BUNLARI ARATMIŞIZ
Buna göre, Türkiye'de 2022’de Google’da en çok aranan ilk 5 kelime “Dolar/TL”, “Bayram tatili kaç gün?”, “ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)”, “Bergen” ve “Kedi” olmuş.
Google’da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi ise “Yalı Çapkını, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozlu Yaka, Erşan Kuneri” şeklinde olmuş.
Rüyada, Ben Neden...?, Nasıl olunur?
Türkiye'de öne çıkan aramalar arasında "Rüyada", "Ben Neden...?" ve "Nasıl olunur?" başlıklı aramalar da bulunuyor.
“RÜYADA” DİYE BAŞLAYAN ARAMALAR
Google’da “Rüyada” diye başlayan ilk beş arama da şu şekildeymiş:
Rüyada deprem olması
Rüyada erkek bebek doğurmak
Rüyada yazın kar yağdığını görmek
Rüyada teyze kızı görmek
Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir
Bu bağlamda ilk sırada “Rüyada deprem olması” şeklindeki ifadenin olması dikkat çekerken, bunun tesadüf mü yoksa açıklanabilir başka bir anlam mı içerdiği ise bilinmiyor.
Son olarak da “Nasıl olunur?” araması sıralaması şu ifadeler aranmış:
“Özel Güvenlik nasıl olunur”
“Gassal nasıl olunur”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.