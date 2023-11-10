400 bin kez bu konuyu konuşmuşuz! Peki, nedir Troy kart?

İsrail’in boykot edilmesi adına gündeme oturan konulardan biri “Troy kart” merak edilmeye devam ediyor. Öyle ki yapılan bir istatistiğe göre, bu konu yaklaşık 400 bin kez tweet atılmış. Gelin Troy kartı hep birlikte inceleyelim…
636 HABER YAPILDI
Teleskop App’in elde ettiği verilere göre, Troy kart hakkında şimdiye kadar 636 haber yapıldı, 397 bin 557 tweet atıldı, 207 İnstagram gönderisi paylaşıldı.
TROY KART UYUMLU BANKALAR BU İMKANI SAĞLAYABİLİYOR
Aslında çok da yabancısı olmadığımız Troy, Türkiye’nin kendi ödeme sistemini oluşturan ilk yerli kart olarak tanımlanıyor. Bankalararası Kart Merkezi tarafından kullanıcılara sunulan Troy’un amblemi kartların bir köşesinde bulunur ve kart sahipleri bu aracıyla işlemlerini yapıyor. Burada önemli olan nokta şu: Troy kart uyumlu bankalar bu imkanı sağlayabiliyor.
Yani kişiler bankalardan hem mevcut kartlarını değiştirebiliyor hem de Troy logolu yeni bir kart talebinde bulunabiliyor. Bu konuda bankalarla iletişime geçmek ve bilgi edinmek sağlıklı bir yol olacaktır.
Bu arada Troy logolu kartlar yurt içinde tüm ATM’lerde, POS cihazlarında ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.