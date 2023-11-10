400 bin kez bu konuyu konuşmuşuz! Peki, nedir Troy kart?

İsrail’in boykot edilmesi adına gündeme oturan konulardan biri “Troy kart” merak edilmeye devam ediyor. Öyle ki yapılan bir istatistiğe göre, bu konu yaklaşık 400 bin kez tweet atılmış. Gelin Troy kartı hep birlikte inceleyelim…

636 HABER YAPILDI

Teleskop App’in elde ettiği verilere göre, Troy kart hakkında şimdiye kadar 636 haber yapıldı, 397 bin 557 tweet atıldı, 207 İnstagram gönderisi paylaşıldı.

TROY KART UYUMLU BANKALAR BU İMKANI SAĞLAYABİLİYOR

Aslında çok da yabancısı olmadığımız Troy, Türkiye’nin kendi ödeme sistemini oluşturan ilk yerli kart olarak tanımlanıyor. Bankalararası Kart Merkezi tarafından kullanıcılara sunulan Troy’un amblemi kartların bir köşesinde bulunur ve kart sahipleri bu aracıyla işlemlerini yapıyor. Burada önemli olan nokta şu: Troy kart uyumlu bankalar bu imkanı sağlayabiliyor.

Yani kişiler bankalardan hem mevcut kartlarını değiştirebiliyor hem de Troy logolu yeni bir kart talebinde bulunabiliyor. Bu konuda bankalarla iletişime geçmek ve bilgi edinmek sağlıklı bir yol olacaktır.

Bu arada Troy logolu kartlar yurt içinde tüm ATM’lerde, POS cihazlarında ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor.