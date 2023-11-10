Bu defa o şehir sallandı Tokat’ta deprem mi oldu?

Tokat’ta deprem mi oldu? Vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ederken Tokat’ta yaşanan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi bilgilendirme yaptı.
Az önce Tokat’ta deprem mi oldu? Tokat’ta yaşanan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi bilgilendirme yaptı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 20.17’de Tokat Niksar (Tepeyatak) merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 4 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissetti.
Öte yandan deprem bölgesinde sarsıntılar da sürüyor. Son olarak Hatay’da 4.9 büyüklüğünde deprem olmuş, vatandaşları tedirgin etmişti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.