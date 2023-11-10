10 Kas 2023 - 20:43- Gündem

Bostanbaşı meselesi Plan ve Bütçe Komisyonunda Malatya bu yükü kaldırabilir mi?

Malatya’da bir köy evinin ortalama 3,5 milyon civarında, şehir merkezindeki evlerin ise yine ortalama 2 milyon 800 bin liraya ihale edildiği belirtilirken, Bakanlığın verdiği kredi ve hibe oranlarının yerinde dönüşüm düşünen vatandaşlar için yetersiz kaldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme alındı. Ayrıca Bostanbaşı konusu da önemli bir sorun olarak Komisyona sunuldu. İşte tüm detaylar…