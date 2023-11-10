Bostanbaşı meselesi Plan ve Bütçe Komisyonunda Malatya bu yükü kaldırabilir mi?

Plan ve Bütçe Komisyonunda Malatya ve deprem hakkında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, önemli konulara değindi.
BOSTANBAŞI KONUSU KOMİSYONA ANLATILDI
Malatya özelindeki sorunlara değinen Milletvekili Veli Ağbaba,
“Yeşil Malatya, güzel Malatya ama maalesef son 10 yılda Malatya’nın yemyeşil dokusu belediyeler eliyle yok edildi. Tarım alanları imara açıldı. Malatya’nın meyve, bostan merkezi dediğimiz Baştanbaşı bölgesi, Tecde bölgesi adeta yok edildi. Bu sadece tarımı yok etmedi, sonrasında büyük problemler de doğdu. Bunu da 6 Şubat depremlerinde hep birlikte yaşadık. 4 kat, 5 kat, 10 kat, 15 kat binaların yapıldığı Bostanbaşı bölgesinde yeni binalar depremde ağır hasar aldı. Birçoğu toprağın içine gömüldü. Maalesef bu imar uygulamalarına izin veren insanlar yüzünden fakir fukara da mağdur edildi. Burada devletin verdiği parayla o binaların yapılması mümkün değil. İmkanı yok. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum”
diye konuştu.
Malatya’daki yıkımın boyutunu anlatan Ağbaba,
“Malatya büyük bir yıkım yaşadı. Sayın Bakan da birkaç kez geldi. Yerinde görmeyenler Malatya’da büyük bir yıkım olmadığını düşünüyor ama şehir merkezi adeta yok olmuş durumda. Hem toz toprak hem asbest problemiyle karşı karşıyayız. Halen molozlar, çevreye zarar veren yapılar durmaya devam ediyor”
sözlerini kaydetti.
İŞTE O ÇOK KONUŞULACAK RAKAMLAR
Bakanlığın verdiği hibe ve kredi miktarını gündeme alan Veli Ağbaba,
“Ekim ayı başında Bakanlık yerinde dönüşüm için hibe ve kredi imkanlarını artırdı. Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi; iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verileceği belirtildi. Bir köy evinin 3,5 milyon civarında ihale edildiğini biliyoruz. Şehir merkezinde evlerin 2 milyon 800 bin liraya ihale edildiğini biliyoruz. Malatya’da bir metrekare evin maliyeti ortalama 20-25 bin lira. Beton fiyatlarının yüksekliği ortada. Dolayısıyla bu paralarla 1 buçuk milyon liraya ev yapılması mümkün değil. 150 metrekarelik evin maliyeti en az 3 milyon TL. Yine bakanlığın köy evi olarak yaptığı tek katlı evlerin maliyeti ise 3 buçuk 4 milyon lira civarında. Bunlara 750 bin TL hibe veriliyor. Bunun çözüm olmadığını size ifade etmek istiyorum. Bu paralarla insanların ev yapması kolay değil. Özetle söylemek gerekirse yerinde dönüşüm değil, yerinde saymak daha doğru bir ifade olur. Yerinde dönüşüm yerinde saymaya benzemiş durumda. Bir emeklinin, asgari ücretlinin 1 buçuk milyon lira denkleştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla Malatyalılar ve deprem bölgesi büyük bir mağduriyetle karşı karşıya”
ifadelerine yer verdi.
KAPI PENCERE FİYATLARI DA SABİT DEĞİL
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,
“Bir başka sorun da, müteahhitler sabit fiyat veremiyorlar. Enflasyon her gün arttığı için yerinde dönüşüm başvurularında vatandaşlar tam fiyat alamıyor. Demir, pencere, kapı fiyatlarının yerinde durmadığını biliyoruz”
diye konuştu.
Bu arada konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.