Filistinli çocuklar için gökyüzüne siyah balon bıraktılar

Batman'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne siyah balon bıraktı.

Türkiye Petrolleri Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Karabağ Parkı'nda bir araya gelerek İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etti.

"Nehirden Denize Kadar Özgür Filistin", "Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinli'yiz"

pankartları taşıyan öğrenciler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

11. sınıf öğrencisi Kevser Meryem Seyidoğlu,

"Yıllardır Filistin’deki kardeşlerimiz, Siyonist İsrail güçleri tarafından bütün dünyanın gözleri önünde en vahşi şekilde katledilmektedir. Bugün de aynı zulüm şiddetini artırarak devam etmektedir. Yaşıtlarımız, küçük çocuklar dünyanın her yerinde oyun parklarında bahçelerinde oynuyorken Gazzeli çocuklar mezar başlarında o vahşetin o yıkılan binaların arasında oynuyorlar. 7 Ekim'den bu yana günlerdir dünyanın seyrettiği soykırıma şahit oluyoruz. Bizler biliyoruz ki herkesin bu zulmü durdurabilmek için yapabileceği mutlaka bir şey vardır"

dedi.

Açıklamanın ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne siyah balonlar bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı