Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

"İl Jandarma Komutanlığınca 4-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7, roketatar, 1 adet 60 mm havan, 30 adet savunma tipi el bombası, 2 adet Bixi yedek namlu, 132 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 62 adet uçaksavar mühimmatı, 58 adet, AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 433 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 12 adet roketatar sevk fişeği,1 adet 100’lük mayon, 1 adet boş mayon kutusu, 1 adet 80 cmhilti ucu, 1 adet üçlü pil bloğu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

Ayrıca Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 10 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG-7 optik nişangah, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet Yaesu marka sabit telsiz, 1 adet Yaesu marka el telsizi, 4 adet el telsizi, 400 metre kablo, 1 adet tüp ele geçirilmiştir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı