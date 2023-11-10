Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"İl Jandarma Komutanlığınca 4-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7, roketatar, 1 adet 60 mm havan, 30 adet savunma tipi el bombası, 2 adet Bixi yedek namlu, 132 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 62 adet uçaksavar mühimmatı, 58 adet, AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 433 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 12 adet roketatar sevk fişeği,1 adet 100’lük mayon, 1 adet boş mayon kutusu, 1 adet 80 cmhilti ucu, 1 adet üçlü pil bloğu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.
Ayrıca Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 10 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG-7 optik nişangah, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet Yaesu marka sabit telsiz, 1 adet Yaesu marka el telsizi, 4 adet el telsizi, 400 metre kablo, 1 adet tüp ele geçirilmiştir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.