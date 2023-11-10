Fuhuş operasyonunda 9 gözaltı

Çorum'da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlendiği fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 Temmuz-6 Kasım tarihleri arasında yaptığı 3 aylık planlı çalışmada sonucunda 10 şüpheli şahsın 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçunu işledikleri tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla sabahın ilk saatlerinde, il merkezinde 3, merkez jandarma bölgesinde 5, Sungurlu ve Bayat ilçelerinde ise 2 adres olmak üzere toplam 10 farklı adreste 16 polis, 4 jandarma ekibinde bulunan 52 güvenlik görevlisi ile düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firar eden 1 şüpheli şahsı yakalama içinde çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.